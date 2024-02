- Öröm számunkra, hogy a rendezvényen fiatalok és gyerekek is részt vesznek, segítenek családtagjaiknak. A kolbásztöltésben természetesen szüleiknek, illetve az idősebbeknek van nagyobb rutinja és nagyobb lelkesedéssel is indulnak neki a versenynek, hátha most sikerül győzniük, mondta Varga Katalin, Hagyárosbörönd polgármestere. - A megsült kolbászokat háromtagú zsűri bírálja: Paksa Imre, Horváth András és Bödör Imréné, Kati. Mindig ők, ami azt gondolom megtiszteltetés számukra, a versenyző csapatoknak meg bizalmi kérdés, hiszen megbízhatnak döntésükben.

Az alapanyagot, a megfelelő arányban összekevert, öt kiló húst az önkormányzat biztosította. Frissen hozták aznap, a fűszerezése meg a csapatok ízlésére volt bízva. A kolbászfesztiválon az első három helyezettet jutalmazzák. Igazából minden csapat nagyon finomat készít, ezért mindegyikük kap egy jelzőt, a legfinomabb, a leghagyományosabb vagy a legérdekesebb ízű.

Kolbásztöltés közös erővel: Vigh László, Varga Katalin, Simon Blanka, Simonné Farkas Annamária és Simon István

Fotó: Antal Lívia

Régen szükséglet, ma hagyományőrzés

A disznóvágás, a disznótor is szorosan hozzátartozott a régi falusi élethez, idézte fel Vigh László országgyűlési képviselő. Minden háznál tartottak disznót, és takarmányként kukoricát termesztettek. A disznót vágni a téli hónapokban szoktak, ami egész évre biztosította az élelmet a családoknak. A feldolgozás egyik folyamata volt a kolbásztöltés, és sütöttek belőle frissen is. Hagyárosböröndön ezt a hagyományt elevenítik fel évről évre ezen a rendezvényen.

Mindeközben a faluház udvarán megkezdődött a munka. A polgármester elmondta, a kolbásztöltés az idei első programjuk. Ezt követi a három legnagyobb rendezvényük, a falunap, a bagolytúra és a szüreti felvonulás, amely sokakat vonz a környékről is. Gyakran tartanak kisebb programokat a faluházban, amit az elmúlt évre két ütemben sikerült felújítaniuk a Magyar falu programon elnyert támogatásokból.