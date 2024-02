A farsangi időszak a téli hónapok komor hangulatát színes és vidám eseményekkel igyekszik feldobni. Az egyik különleges és összetartó elem a nagyszülők részvétele, akik nemcsak támogatják és örömüket lelik a gyerekek farsangi jelmezbe öltöztetésében, de maguk is jelmezbe bújnak, hogy együtt élvezzék a vidám eseményeket.

A szervezők elmondták, hogy ez alkalommal Hetésben is együtt indultak el a gyerekek és a nagyszülők egy szép napsütötte túrára, amely tele volt nevetéssel és játékkal, a fotóponton egy titkos lépcsőn egy meseerdőbe érkeztek. Ez az együttlét nemcsak a hagyományok ápolását jelenti a résztvevők számára, hanem erős családi és baráti kötelékeket is épít, és emlékezetessé teszi a farsangi ünnepeket minden generáció számára. Korábban Hetésben macskuráztak, házról házra jártak jelmezben, a lényeg az volt, hogy ne lehessen felismerni őket, találgatták, ki lehet a jelmez alatt. Most ezt a vidám farsangi hangulatot próbálták feléleszteni modern formában.

A túrát második alkalommal hirdették meg, 5 kilométert sétált a 31 csatlakozó Bödeházáról Gáborjánházára és vissza.

A kirándulókat a Mesés Hetés Egyesület még egy hetési, zalai étellel, a húsos répával és farsangi fánkkal is megkínálta.