- A tavalyi rendezvényünk is sikeres volt, az idei, immár 3., minden értelmében "magvas" délelőtt pedig a várakozásokat is felülmúlta. Sokan kértek asztalt, hogy kipakolhassák a hozott szaporítóanyagot, többen kis kosárkában vagy szatyorban hordták körbe a cserére szánt magokat, üres kézzel szinte senki sem érkezett és természetesen nem is távozott. Úgy tűnik, sikerült hagyományt teremteni a zalaegerszegi cserebere magbörzéből, így kertészkedők már időben, nyáron, és ősszel el is kezdhetik a készülődést a jövő évi találkozóra - összegezte a tapasztalatokat Schneidler-Czitkovics Dóra, a rendezvény fő szervezője, a művelődési intézmény igazgatóhelyettese.

Schneidler-Czitkovics Dóra, a rendezvény szervezője (középen) egy cserép aloe vera

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület az idén is kötelességének érezte, hogy felvonultasson néhány különlegességet - Milley Istvánnénak köszönhetően bizonyára több zalaegerszegi kiskertben virul majd a díszcirók és a balkáni harangvirág, Nagy-Horváth Jolán pedig a magok mellett a növénynevelés kulisszatitkait is megosztotta. Gellénházáról Varga László és felesége placcán a különféle kabakosok - sütő-, és lopótökök - magjából volt bőséges a kínálat, a zalaegerszegi Tamási Gábornak az egykori Caola-telep mögött van a "birtoka", eddig csak rokoni, baráti körben szokott csereberélni, az idén már gyűjt a jövő évi magbörzére is. Subosits Tibornak Andráshidán, a Zala folyó közelében virul a kertje, Jász Béla a ságodi veteményeséből szedte a kínált különleges zöldségei, fűszernövényei: rebarba; lila bazsalikom; borsikafű - magját, - kertész alapelve megfontolandó: "ha kihajt valahol egy növény", hagyja kibontakozni, mert "ott biztosan jól érzi magát".

A Ragasits család gyerekestől a vasi Szőcéről érkezett, Sántha Izabella ökokertész pedig az egész társaságot meghívta az április 7-én Bucsután tartandó "nyitott kertek" című rendezvényre, ahol be is mutatja majd birodalmát.