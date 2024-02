Végh Andornak a „fürdős szakma” már 25 éve az élete része, amióta munkatársként először átlépte a Zalakarosi Fürdő strandbejáratának küszöbét.

– Először is nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen körbe bekerülhettem – mondta az elismerés kapcsán Végh Andor. – Az elmúlt évben elért gazdasági eredmények alapján kerülhettem be ebbe a nívós kiadványba. Viszont úgy érzem, hogy talán a turizmusban eltöltött évtizedeimre is tekintettel voltak az újság szerkesztői, amikor beválogattak a prominens társaság tagjai közé. Fontos a mottóm: "Az értékteremtés a feladatunk, a csapatom pedig a siker kulcsa. Mi így fokozzuk a tempót!" Ez a fajta csapatban gondolkozás jellemzi a napjaimat. Büszke lehetek arra is, hogy Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója még soha nem kapott ilyen kitüntető címet. Legutóbb két éve Novák Ferenc polgármester került a TOP 10 legjobb településvezető közé.

Végh Andor azt is külön elismerésnek tartja, hogy egy budapesti gyógyfürdő és a hévízi tófürdő vezetői mellett egyedüli fürdőként jelenhetett meg a zalakarosi. Mindezt egy olyan országban érhette el, ahol közel 500 fürdő üzemel.

– Ez azt jelzi, hogy jó úton járunk és tovább kell végeznünk a feladatunkat a fürdővendégek érdekében– folytatta a vezérigazgató. – Újra kellett pozicionálni a fürdőt, meg kellett mutatni, hogy milyen értékkel bír, és el kellett érnünk, hogy értékén is kezeljék. Ennek köszönhetően stabilizáltuk a fürdő pénzügyi helyzetét, amely tavaly lehetővé tette, hogy elinduljunk az újjászületés útján. Nagy büszkeségünk a közel 200 millió forint saját forrásból megvalósított beruházás, melyen során geotermikus energiahálózatot építettünk ki, és a D6-os kút vizét használjuk a gázenergia kiváltására.

A vezérigazgató kiemelte: a középtávú jövőre nézve is megvannak a tervek, célok. A vendégeiknek az számít, hogy a belépőjegyért milyen körülmények, szolgáltatások és attrakciók várják. Alapvetés, hogy rendezettség, tisztaság legyen, a kitűnő személyzet pedig kedves és segítőkész legyen, ez olyan erény, amire szintén büszkék lehetnek. Az idei évben több meglepetéssel szolgálnak majd, a strand nyári nyitásával együtt minden generáció számára rengeteg új, látványos attrakcióval bővítik a fürdőt.