A kamarai rendezvény egy nagyobb sorozat része volt, korábban már több szakminisztérium és kormányzati szereplő is meghívást kapott. A konzultációk témája minden esetben a város gazdaságának fejlesztése, új beruházások ösztönzése volt. Ezúttal Czunyiné dr. Bertalan Judit, az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója és Köves Béla, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető- és Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója volt a vendég.

Hetven hektár szabad terület

Utóbbi előadó elmondta: Nagykanizsán a keleti ipari park területén közel 70 hektárnyi, közművesített szabad területtel rendelkeznek, mely területet folyamatosan ajánlanak hazai és külföldi befektetők számára. A vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a térségben, Zalaegerszeget és Kaposvárt is beleértve szinte ez az egyetlen olyan ipari park, ahol még komolyabb szabad területáll rendelkezésre, éppen ezért várható, hogy a jövőben új cégek, vállalkozások jelennek meg.

Szegeden és Pécsen már elkezdődött

- A kormányzat az ország déli régióban szeretné folytatni a befektetések ösztönzését, ez már el is kezdődött Szegeden és Pécsen, de tudjuk jól, hogy a dél-zalai régióban is várják a beruházókat - ezt már Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetője mondta, aki hozzátette: tavaly az ügynökség 13 milliárd euró befektetést hozott tető alá, ami a környező országokhoz képest messze a legmagasabb összeg. - A múlt évben közel 70 cégnek ajánlottuk a zalai befektetési helyszíneket, így reményeink szerint hamarosan beérik a munka gyümölcse - fogalmazott a vezérigazgató, aki a hazai vállalkozások támogatásáról szólva hangsúlyozta: a beruházásokhoz 30 százalékos támogatási intenzitást, míg új termékek kifejlesztéséhez akár 50 százalékos támogatási intenzitást tudnak nyújtani. Emellett képzési támogatást is tudnak biztosítani, illetve az úgynevezett "zöld átálláshoz" szükséges fejlesztésekhez, naperőművek, hőszivattyúk telepítéséhez is tudnak támogatást nyújtani.