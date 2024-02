Lentiben szerdán 15 órakor tart soron kívüli ülést a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében a város önkormányzati képviselő-testülete. Az ülésen tárgyalnak a település idei költségvetéséről, továbbá a helyi értéktárbizottság beszámolója, valamint a civil és sportszervezetek idei támogatási kérelmeinek elbírálása is szerepel a napirendben. Továbbá döntenek a képviselők névhasználat engedélyezéséről, illetve a Tour of Slovenia kerékpáros körverseny idei futamához való csatlakozásról is.