Mint azt dr. Fodor Csaba elmondta: frakciójuk tavaly nyáron döntött úgy, hogy az arénát és az uszodát egy közös cég alá vonják, hogy ezzel is csökkentsék az üzemeltetés költségeit, illetve az adminisztrációs terheket. Az új cég azonban a mai napig nem tudta átvenni az aréna vagyonkezelését, ehhez ugyanis a Miniszterelnökség beleegyezése is szükséges.

Az ÉVE frakcióvezetője szerint ennek megakadályozása kizárólag a helyi Fidesz érdeke, hiszen nem szeretnék, ha bebizonyosodna, hogy gazdaságosabban és hatékonyabban is lehet üzemeltetni a létesítményt.

Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes hozzátette: még így is tízmillió forintos megtakarítást tudott elérni az új ügyvezető, Karácsony Károly, akinek számos ötlete van az aréna hatékony működtetésére. Példaként említette a tavaszra várható első színházi előadást, melyre már most elfogyott a jegyek többsége.

Az ÉVE szerint, ha megkapják a Miniszterelnökség jóváhagyását, számos koncert és rendezvény lesz a Kanizsa Arénában.