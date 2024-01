A beszámolóra az önkormányzat kérte fel a rendőrség illetékeseit. Miután a testületi ülés még az elmúlt év végén zajlott, így a Kulcsár Zoltán a 2022-es adatokat ismertette. Az általa bemutatott statisztikai adatokból kiderült, hogy a tárgyévben 27 regisztrált bűncselekmény történt a város területén, szemben a 2021-ben feljegyzett 14 esettel. Ezek közül 15 jogsértés tartozott a kiemelten kezelt bűncselekmények – például lopás és csalás vagy garázdaság – közé. A beszámoló ugyanakkor megjegyzi: a lakosság szubjektív veszélyérzetét befolyásoló cselekmények igencsak ritkán fordulnak élő Zalalövőn, emberölés vagy halált okozó súlyos testi sértés sem a tárgyévben, sem a megelőző négy esztendőben nem történt a városban. A statisztikai adatok növekedése elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, s azon belül is a csalások számának gyakoribbá válásából adódott.

Az alezredes a beszámolóban arra is kitért, hogy 2022. évben folytatódott, illetve növekedett is a 2021. évben megjelent pénzintézetek nevében elkövetett csalások száma. Az elkövetők egy jól kidolgozott metodika alapján, nemre és korra tekintet nélkül szedték az áldozataikat. Új elkövetési formaként jelent meg 2022. évben az úgynevezett Foxpostos csalás, amely során különböző internetes portálon hirdető személyeket keresnek fel az elkövetők, azzal, hogy megvásárolják a hirdetett terméket. A csalás lényege, hogy az elkövetők egy Foxpostos linkre vezetik a sértetteket, ez azonban nem a hivatalos csomagküldő weboldala, hanem egy olyan, az elkövető által létrehozott honlapja, ami ellopja a gyanútlan személyek bankkártya és számla adatait.

A beszámoló a közlekedésbiztonsági helyzetre vonatkozóan is közöl adatokat. Eszerint Zalalövő közigazgatási határain belül a 2022-es esztendőben öt darab baleset történt, amelyből egy járt könnyű sérüléssel, a másik négy során pedig anyagi kár keletkezett.

Kulcsár Zoltán mindemellett arra is kitért, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság – amelyhez a zalalövői rendőrőrs is tartozik – összesen 29 körzeti megbízotti státusszal rendelkezik, ezek mindegyike feltöltött, illetve valamennyi körzeti megbízott rendelkezik a kinevezéséhez szükséges iskolai végzettséggel is. Zalalövő város területén egy fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akinek illetékességi területén – a környező falvakkal együtt – 3725 fő a lakosság létszáma. Ez jóval magasabb, mint a zalaegerszegi rendőrkapitányság egészének átlaga, amely mindössze 1067 fő.