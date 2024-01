Az emberek többsége elvben mélyen elítéli az állatkínzást, ugyanakkor szörnyű körülmények között tenyésztett állatok húsát fogyasztja. Ez egy komoly ellentmondás, amire talán nem is szívesen gondolunk. Pedig a legtöbben sejtjük, hogy a nagyipari állattartás, vagy tojástermelés nem éppen állatbarát. Így is sokakat meglep, amikor megtudják, hogy például a tojótyúkok sötét börtönökben szenvednek, vagy a hímek pár napos korukban darálóban végzik. A környezetvédők szerint, ha megismerjük ezeket a tényeket, jobban megérthetjük, hogy miért nem vegán a tojás, vagy némi tejtermékért cserébe milyen fájdalmas, esetenként végzetes eljárásokat használnak az állatokkal szemben. Magyarországon az Empátia Sztori elnevezésű szervezet próbálkozik társadalmunk mentális jólétének emelésével: hozzájuk kapcsolható a Veganuár kihívás hazai projektje is. Ennek keretében a résztvevők vállalják, hogy egy hónapon keresztül kizárólag húsmentes ételeket fogyasztanak.