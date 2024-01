Zalalövőn már évekre visszatekintő hagyománya van a szilveszteri köszöntésnek, ez a kedves gesztus idén sem maradt el. Gyarmati Antal elmondta: a mentőállomás és rendőrörs megléte egyik alapvető feltétele annak, hogy a városban és a környező településeken élők biztonságban tudhatják magukat, ezért az önkormányzat is kiemelten fontosnak tartja azok megbecsülését. Az ott dolgozók számára ugyanakkor az ünnepek gyakran hétköznapokká válnak, hiszen legyen akár karácsony, akár szilveszter éjszakája, a szolgálatot olyankor is el kell látni. Ezt az áldozatvállalást köszönte meg az önkormányzat vezetője, kifejezve egyben jókívánságait is a jelenlévők, s azok munkatársai felé.