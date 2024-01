A község margitmajori településrészének árvízvédelmét szolgáló gátrendszer kiépítése mintegy 175 millió forintba került, a részben ehhez a beruházáshoz kapcsolódó belterületi csapadékvíz elvezetés megoldására 76,6 forintot fordíthatott az önkormányzat, míg a Bázakerettyével közös Ízek-kalandok-élmények – a Mura régió komplex turisztikai fejlesztése projekt részeként közel 51,7 millió forintból egy interaktív kiállítás hozhattak létre a természetház 160 négyzetméteres, korábban kihasználatlan pincehelyiségeiben.

Pál Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte: emlékezete szerint korábban még soha nem fordult elő, hogy egy éven belül három ilyen volumenű projektet valósíthattak volna meg. Hozzátette: az első két projekt a községben élők biztonságát, vagyonvédelmét szolgálja, míg az interaktív kiállítás a régió első ilyen jellegű, s eddig egyedülállónak tekinthető attrakciója, amely a Kerka-Mura régió természeti adottságait, az arra épülő turizmust mutatja be. Ez azért fontos, mert a község az idegenforgalomban látja a jövőbeni boldogulás egyik lehetőségét.

Az átadóünnepségen jelen volt Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is. Előbbi többek közt arról beszélt, hogy az árvízvédelem – amit a község önkormányzata mindig prioritásként kezelt – ezzel a beruházással még nem ért véget, hiszen a Béke utcát délről is meg kell védeni, de ehhez további forrásokra lesz szükség. Cseresnyés Péter pedig azon kormányzati programokat ismertette, amelyek a dél-zalai régió fejlesztését célozták meg. Ennek hamarosan folytatása is lesz, hiszen a Mátra és a Börzsöny mellett a Kerka-Mura térség a harmadik olyan tájegysége hazánknak, amelyre kiemelt aktív turisztikai fejlesztési program készül, s ezáltal akár újabb 10-15 milliárd forintnyi beruházás is megvalósulhat itt.