– Az elmaradó vendégek, a forráselmaradások és átcsoportosítások, az előző érában hatalmasra duzzadt intézményrendszer működtetésének kényszere külön-külön is nagy feladatokat mért Hévízre az elmúlt három évben – szögezte le a városvezető. – Szűkösebb lehetőségeink között sok minden tarthatatlanná, fenntarthatatlanná vált, ezért összevontunk, létszámot csökkentettünk, keményen takarékoskodtunk, elengedtünk több addigi jóléti intézkedést – sorolta, hangsúlyozva: tavaly számos fejlesztéssel is gyarapodhatott a város. – Új helyen a buszpályaudvar, megújult a Vörösmarty utca vízelvezetése, a turisták és a helybéliek pedig birtokba vehették a teljes mértékben felújított Schulhof sétányt, mely az Ady utca korábbi felújításával és a véderdő megújulásával az egész tó körbejárhatóságát biztosítja immár. A városközpont megújítását célzó gyógyhelyfejlesztési projektet is szeretnénk mielőbb lezárni; ehhez komoly, határozott és bátor döntéseket kellett meghoznunk. S kollégáink sokat dolgoztak azon, hogy a háború okán kieső orosz vendégeket más desztinációkból pótolják. Ahogyan azon is, hogy tavaly Hévíz átvehette a Magyarország Kincsei – Gyógyhely védjegy használatára jogosító oklevelet.

A város alfája és ómegája a Hévízi-tó és az arra épülő turizmus. Kiemelt hír, hogy a Magyar Kormány törvényileg mondta ki a közelmúltban a gyógytó és környezete átfogó turisztikai fejlesztését, valamint a Hévíz-Balaton Airport fejlesztését.

– Óriási kihívás és felelősség lesz a tavat érintő minden beruházás. Rengeteg tárgyalás, háttérmunka vezetett el eddig a sikerig, s most erőt kell gyűjtenünk az előttünk álló hatalmas feladathoz. Elszánt munkát, körültekintő gondolkodást és tervezést, a közösség érdekeit szem előtt tartó döntéseket tudok ígérni 2024-ben is – zárta szavait a polgármester.

A városháza dísztermében megrendezett ünnepi eseményen a Bibó-gimnázium diákjai adtak rövid műsort.