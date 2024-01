Alig kéthetes pelyhes kiscsibe, póni, kiskutya, halacska, papagáj, nyuszi és még számos kedvenc volt már vendége a bölcsődének. A kicsik áhítattal etették, itatták vagy csak figyelték az állatokat. A velük való foglalkozás láthatóan jó hatással van a testi, lelki, fizikai közérzetünkre, sőt a beszoktatással járó érzelmi megnyilvánulásokat is nagyban csökkentheti a szőrös vagy tollas társak jelenléte.

- Intézményünkben sajátságos „űrhajós” nevelési szemlélet az állatok jelenléte, a környezeti nevelés, az ismeretátadás, a tapasztalatszerzés. Egyfelől nagy segítség a bölcsődei beszoktatásnál, másrészt a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is, mely elősegíti a helyes viselkedési szabályokat, a társas viselkedés elsajátítását. Hangsúlyozom, mi nem terápiás célra „használjuk” az állatokat, hanem szakmai arculatunkhoz tartozik. Ezzel nagyban segítjük a gyermekek érzelmi, szociális fejlődését, valamint mozgásra is ösztönöz - feleli mosolyogva Tóthné Gróf Andrea, aki 2015 óta vezetőként hozza folyamatosan ötleteit, amiket a kollektíva örömmel fogad. Hat-hét évvel ezelőtt kezdtük bevonni az állatokat a nevelői munkába, megcélozva például egy-egy beszoktatási időszakot, vagy a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek hatékonyabb bölcsődei integrációját – mondta az bölcsődevezető.

A cicamenedéket a bölcsőde vezetőjének, Tóthné Gróf Andreának az édesanyja készítette

Fotó: Mozsár Eszter

A négy részlegen, nyolc csoportszobában 108 apróság tölti a napjait, a napirendben szinte észrevétlenül, de mindenhol ott található a környezeti nevelés. A természetes környezeti ismereteket, annak védelmét játékosan sajátítják el. A kreatív és lelkiismeretes kisgyermeknevelők és dajkák több éves munkájának gyümölcse pedig nem más, mint a tavaly nyáron elnyert „Állatbarát bölcsőde” cím. Az Állatvédelem gyerekeknek szerkesztőbizottság által kiírt pályázat elismerését, az emléktáblát egy évig viselheti az intézmény. A bölcsőde büszke a címre, ám enélkül is megtesznek mindent azért, hogy a kisgyerekek érzékenyek, figyelmesek legyenek a körülöttük lévő világra, s nem utolsósorban egymásra. A zöld és állatbarát szemlélet pedig az egész társadalomra kihat, a kicsik felnőve sokkal empatikusabb, állatbarát állampolgárok lesznek, sőt, példájukat átvehetik a szülők, nagyszülők.

- Figyelünk az évszakok váltakozására, jellegzetességeire. A legújabb ötletet, a cicamelegedőt - talán itt a Landorhegyi városrészben egyedüliként – most a hideg téli hónapokban helyeztük ki. Nyáron a helyére cicaitató, mellette nem messze pedig kutyaitatót teszünk ki, amit a sétáltató gazdik is szívesen fogadnak. A kertben mindig kihelyezzük a madáretetőket, folyamatosan pótoljuk a vizet, az eleséget pedig nemcsak vásároljuk, hanem a gyermekekkel közösen készítjük. Kiemelt szempont az alapanyagok újrahasznosítása. Azokat az elszáradt fákat, amelyek még gyökerekkel kapaszkodnak a földbe, nem távolítjuk el, hanem a törzsét levágva átalakítjuk. Három ilyen madárlakot készítettünk a fatörzsre, láthatóan nem unatkozik nálunk a karbantartó.

A Mesekertbe is helyeztek madáretetőt. Balról Tóthné Gróf Andrea bölcsődevezető, Tóth Réka, Choma-Pelyva Ágnes és Vargáné Zalavári Viktória kisgyermeknevelőkkel és az apróságokkal

Fotó: Mozsár Eszter

Madárodúk, fészkek, sünházak, madárpihenők vannak mindenütt és több rovarhotel készült. Nyáron piktogramos táblák kerülnek a kerítésre, melyek nagyon jól szemléltetik bölcsiseinknek, hogy a fűben megbújó kis állatot, hogyan tudjuk megvédeni. Mindig ötletelünk, mindig színesítjük a palettánkat. Nagyon megörültem, amikor az egyik kisgyermeknevelőnk, Choma-Pelyva Ágnes önként jelentkezett a budapesti Állatvédelmi Piknik szakmai témahétre. Emellett áprilisban állatasszisztált terápiás foglalkozásvezető végzettsége is lesz. Így elmondhatjuk, hogy bölcsődénkben a kisgyermeknevelő szakember, egyben állatasszisztált terapeuta is. Tavaly már olyan állatvédelemmel kapcsolatos képzéseket iktattunk be a dolgozók számára, ahol a kisgyermeknevelők egyben előadói szerepben segítik egymás tudását kiszélesíteni az állatvédelemmel kapcsolatban – mondta Tóthné Gróf Andrea.

A „mosolygós” és „állatbarát” valamint a Családbarát Szolgáltató hely még egy címet biztosan kaphatna, mégpedig a karitatív tevékenységért. Rendszeresen gyűjtenek a szülőkkel és a dolgozókkal együtt a Bogáncs Állatmenhelynek, részt vesznek kutyasétáltatásokon, a város jótékonysági rendezvényein. Ezen kívül a boncodföldei autista otthon állandó támogatói. Egyszóval példamutatással nevelnek a befogadásra és elfogadásra, nemcsak az állatok jelenlétével.