– Szent Ferenc hagyománya alapján döntöttünk úgy mi is négy éve, hogy elkezdjük a meglevő csácsi betlehemet kibővíteni. A tavalyi sikerek után úgy ítéltük meg, hogy szeretnénk kicsit tágítani a teret és két oldalon bemutatni a jeleneteket. Így nem csupán kidolgozottságban, de méretben is jelentősen bővültünk.

Annamária – vagy ahogy mindenki ismeri a baráti, közeli ismerősi körében, Manna – családjával nyáron Olaszországban nyaralt, s a tengerparti csobbanások mellett „terepszemlét” is tartott, gondolván a decemberi időszakra.

– Ellátogattunk Assisibe, Lorettóba és az Amalfi-partra is, szemrevételeztük az összes betlehemet. Ott ugyanis nem csupán a karácsonyi időszakban, hanem egész évben ki vannak állítva, ott a betlehemek őshazája. Csupán a kis Jézust teszik be a megfelelő időpontban az olaszok. A legkülönlegesebb helyszín, amit felkerestünk, a híres nápolyi betlehem volt, a Via San Gregorio Armenóban. Ott a betlehemkészítő iparág annyira kinőtte magát, hogy saját utcát is kapott. Innen származnak legújabb figuráink, valamint a városi kút is.

A betlehem két oldalán összesen 16 angyal- és emberfigura – köztük a Szent Család a kis Jézussal, valamint 56 állatfigura található, a legapróbb állatoktól – süni, nyuszi, kiskecske – a nagyobb figurákig. Idén újdonságként egy horgásztó is helyet kapott, ahol egy horgász is tevékenykedik.

– Szent Ferenc megmutatta, mit adhat számunkra karácsony ünnepe, hogyan kerülhetünk közelebb hitünkhöz és egymáshoz is a segítségével. Érdemes megkeresni karácsony titkát, ami az ünnep elmúltával is megőrizhető. Adventnek éppen az az üzenete, bennünk hogyan születhet meg Jézus. Bízunk abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is sokan meglátogatják a betlehemeket, közöttük a csácsbozsokit is. Igyekeztünk személyesen, kreatív módon megjeleníteni Megváltónk születését, kicsik és nagyok örömére.

Decemberben több különlegesség is várta a csácsbozsoki híveket: Furján Gellért atya gyertyafényes rorate szentmiséi nagy népszerűségnek örvendtek, melyek végén szeretetvendégségre is sor került. A templomot csak a gyertyák fénye világította meg, s ahogy közeledett Jézus születése, egyre több gyertyaláng gyulladt fel a templomban. December 24-én délután pedig a naplemente fényeiben igazi kuriózumként szabadtéri pásztorjáték várta az ünnepre készülődőket, melyhez az állatsimogató rackajuhai is hozzájárultak. Annamária és Gellért atya közel két hónapon át gyakorolt a szereplőkkel, melynek köszönhetően nagyon szép műsor várta a kilátogatókat, akiket az enyhe időjárás is a kegyeibe fogadott.

Manna és Gellért atya mellett Annabell, a Mindszenty-iskola hatodikosa is közreműködött a betlehem alkotásában. Ő készítette például a veteményeskertet a városban, valamint a zöldségesstandot a piacon; illetve ő mászott be a nehezen megközelíthető helyekre is.

Nagy sikert aratott a szabadtéri pásztorjáték is

Fotó: Bálizs Zsuzsa

– Nagyon különleges, hogy van csobogó kutunk a városi részen, ezt nagyon kedvelem, csakúgy mint a Nápolyban vásárolt új tevénket. Az erdős-hegyvidékes rész a másik kedvencem, a kis kápolnával. Nagy köveket kerestünk hozzá, így most már igazán sziklásnak tűnik. Új fatuskókat is kerestünk, hogy természetközelibbnek tűnjön a hatás. Több a víz is, immár két tavunk is van, gyékény és sás mellett. Búzát is ültettünk, amit rendszeresen szoktam öntözni is – osztotta meg a kulisszatitkokat Annabell. - A legnagyobb kedvencem azonban továbbra is Mária, valamint az angyal, aki most kikerült a betlehemi istálló fölé.

Manna személyes kedvencei a legelős rész a folyóval, valamint a városi kerti „oázis”, azaz a kislánya, Annabell által készített kis veteményeskert a gyümölcsfával és az elárusítópult a terményekkel. Hozzátette, hogy Gellért atya idén is nagyon sokat segített, oroszlánrészt vállalt az alapok elkészítésében.

A háromszintes, természetközeli betlehemi oldal a Szentcsaláddal és az angyallal

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A házak LED-világítása Gellért atya keze munkáját dicséri, aki annak idején a Széchenyi szakközépiskolában sajátította el a villamosság fortélyait, s kiválóan alkalmazza őket azóta is a mindennapokban. Egy telefonos applikáció segítségével kapcsolhatóak, valamint programozhatóak távolról is a fények, ahogy a kút csobogása is. Időzítővel, mozgásérzékelővel, vagy gombnyomással is szabályozhatóak ezek az okoségők; fényerejük és színük is állítható. Így születettek meg a betlehem különleges fényei.

Idén először emlékkönyve is van alkotásuknak, ahova bárki bejegyezheti gondolatait. A betlehem az iskolai szünet alatt, január 8-ig 10 és 18 óra között szabadon látogatható, ám ezt követően is felkereshető, egészen a templom búcsújáig, január 20-ig, az esti szentmisék alkalmával, vagy Furján Gellért atyával egyeztetve.