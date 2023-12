A felújítás nyomán új funkciókat kaptak az épületek, a Kiskastélyban a lósportot és lótenyésztést bemutató kiállítás kapott helyet, a tárlaton Tóth G. Péter kurátor vezette végig a népes vendégsereget. A különböző hajdani istállókban rendezvénytermeket alakítottak ki, de a lótartásra is rendelkezésre áll az épületegyüttes egy része. Ismeretes, hogy a Festeticsek ménese számos nemzetközi versenyen kiemelkedően szereplő lovakat adott a magyar lósportnak. Ezek a 19. és 20. századi sportesemények a rajtuk részt vevők miatt diplomáciai, politikai találkozóknak is minősültek, s a Festetics-birtokon is számos magas rangú arisztokrata, vagy éppen koronás fő fordult meg. A Festetics családnak a magyar történelemben, a mezőgazdaságban és a lótenyésztésben betöltött fontos szerepéről is hosszan szólt Lázár János avató beszédében, amikor az épített örökség védelmét szolgáló nemzeti kastély- és várprogram eredményeit foglalta össze. Jelezte, a 43 milliárd forintból felújított 22 épület egy része állami tulajdonban marad, mások a nemzeti vagyonkezelőhöz kerülnek, de a kormány szeretné, ha a hazai nagyvállalatok örökbe fogadnának néhányat, így gondoskodva az állagmegóvásról és a látogathatóságról. A térség további fejlődését a többsávossá szélesítendő 76-os út bekötése szavatolná az M7-es autópályába, a leállított útfejlesztést újra célul tűzi ki a kormány, mondta a miniszter. Nagy Bálint országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Keszthely és térsége fejlődési pályáját a Festeticsek ambíciói is meghatározták, amelyek kihatnak a jövő stratégiai elképzeléseire is. A 80 év után, küllemében az eredeti állapotában felújított majorság Keszthely déli kapujában fogadja a látogatókat, emelve a turisztikai kínálatot, erősítve a nemzeti emlékezetet. Oláh Zsanett, a NÖF Nkft. ügyvezetője ragyogó ékkőnek nevezte a fenékpusztai létesítményt, s köszönetet mondott annak a 700 embernek, akik a felújításon dolgoztak. Az avatás utáni bejáráson bemutatták a mostantól már a nagyközönség számára is látogatható épületeket.

A Kiskastély emeletén a grófi szobában a Fenék névre hallgató, többszörös díjnyertes ló szobránál. Tóth G. Péter, a kiállítások kurátora (jobbra) kalauzolja Lázár Jánost, Manninger Jenőt, Oláh Zsanettet és a vendégeket

Fotó: Pezzetta Umberto