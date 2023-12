A résztvevők a szakmai és felügyelőbizottsági beszámolókat követően elfogadták a 2024-2027 közötti helyi fejlesztési stratégiát, majd a grémium alapszabályt módosított, illetve felvett 21 új tagot, s ezzel 135-re nőtt az együttműködésben részt vevő magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzati és civil szervezetek száma, adott tájékoztatást Papp Gábor.

A régi-új vezető elmondta, a Leader-közösségek úgynevezett kisléptékű fejlesztésekhez tudnak forrásokat biztosítani tagjaiknak, s ezzel olyan lehetőségek nyílnak meg számukra, amelyek más pályázati forrásból nem lennének megvalósíthatók. Ezzel pedig a szervezet a térség fejlődését segíti, támogatja a helyi értékek megőrzését, az ős- és kistermelőket, a hagyományok ápolását, s kulturális programokat is.

Horváth Zoltán munkaszervezet-vezető arról is beszélt, az uniós forrásokat illetően új programozási időszak kezdődik, és ilyenkor lehetőség van arra, hogy a települések másik akciócsoportot válasszanak. Ezúttal 12 község kérte felvételét a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesületbe, s e falvak csatlakozását az elnökség már jóvá is hagyta.

Ez az ország egyik legsikeresebb Leader-közössége. A közgyűlés résztvevői számos beszámolót is meghallgattak

Fotó: ZH

Papp Gábor kiemelte, a most záruló uniós ciklusban e közösség maximálisan képes volt lehívni a pályázati forrásokat, s ennek révén teljesültek azok az igények, amelyeket a vállalkozások, a civil szervezetek vagy az önkormányzatok megfogalmaztak.

– Sőt, országos szinten is nagyon jól szerepeltünk, hiszen benne vagyunk a legeredményesebb három Leader-csoportban. Emellett plusz forrásokat is le tudtunk hívni, s még most is van négy pályázatunk, amelyekre az elkövetkező időben 15 millió forintot várunk póttámogatásként – összegzett a szervezet elnöke.

Az új elnökség első ülésén a már előkészített projektek megvalósításáról is tárgyalt.