A Muzeális Gyűjteményben, a hévízi hungarikumok napjához kapcsolódva rendezték azt a gálát, amelyen ezúttal is helyi kiválóságokat ismertek el. Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója emlékeztetett, a helyi értéktár bizottság már több alkalommal megjelentetett egy kiadványt, amelyben megtalálhatók a lajstromba vett hévízi kincsek. Emellett sok helyen láthatók azok az oklevelek, mementók, amelyek jelzik, hogy például egy épület része a „hévízikumoknak”.

A gálán fellépett a Musica Antiqua együttes, s a programban kiállítás-megnyitók is szerepeltek. Az új tárlatokat Sebők András, a város díszpolgára ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

A helyi értéktárba került most Czencz Ágnes óvónő neve is, aki 1975-ben érkezett Hévízre, ahol az új óvoda vezetője lett. Több mint harminc éve tagja a Helikon Kórusnak, és számos szakmai kitüntetés tulajdonosa. Hévíz díszpolgára 2012-ben kapta meg a Brunszvik Teréz-díjat. Mint mondta, gazdag életpályájának legnagyobb ajándékai a gyerekek, akik közül sokakkal még ma is tartja a kapcsolatot.

Vértesaljai Antalné is átvehette oklevelét. A köztiszteletben álló nyugalmazott pedagógus 1968-ban részt vett a díszítőművészeti szakkör megalakításában, amelynek később a vezetője lett. A Népi Iparművész cím birtokosa, Magyar Örökség-díjas.

– Nagy boldogság töltött el, hogy az értéktárban is szerepel a nevem. Ötvenhárom éven át vezettem ezt a kört, barátságban, békességben, hazánk népi hímzéseit tanulmányozva s átadva – emelte ki Vértesaljai Antalné.

A díjazottakat Fisli István, az emberi erőforrások bizottságának elnöke köszöntötte, s ő adta át az okleveleket is.

– Az értéktárba olyanok kerültek be, akiknek munkássága, hivatásszeretete, közösségépítő, értékteremtő tevékenysége példaértékű lehet mindannyiunk számára. Hévíz városának olyan ikonjai, csillagai ők, akikre méltán büszkék lehetünk – fogalmazott a képviselő.

Az értéklajstromba ezúttal vendéglátóhelyek – a Hofbräu és a Macchiato – mellett régészeti leletek s látványosságok is bekerültek.

A rendezvény keretében megnyitott fotókiállítás a Hévízen fellelhető, Isten dicsőségére emelt kereszteket mutatja be. A Soli Deo Gloria – vagyis: Egyedül Istené a dicsőség – cím mindent kifejez, szögezte le Fisli István.

– Ehhez csak annyit tennék hozzá: Facultatem ad ditari. Vagyis a miénk, városlakóké a gazdagodás lehetősége, legalábbis szellemi, lelki értelemben, hogy mindezeket az értékeket, emberi teljesítményeket megismerjük, és magunk elé is példaként állítsuk – hangsúlyozta a bizottsági elnök.