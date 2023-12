Shiva 2018. júliusi születésű, ivartalanított német keverék juhászkutya. Tilajújhegyen kóborolt, valószínűleg elüthették, mivel csípője eltört. Sajnos fajtajellegként csípőízületi dysplasiája is van. Jelenleg az orvosok nem tudják, hogy a csípő műtét javítana-e az állapotán, de elképzelhető, hogy a későbbiekben műteni fogják. Addig is folyamatos gyógyszeres kezelésre szorul, így csak olyan gazdát keresnek neki, aki vállalja ezt a feladatot, illetve ahol az állandó gyógyszerezése sem okoz gondot. Shiva egyébként kiváló családi kedvenc lehet, gyerekek és idősek mellé is örökbe fogadható, azonban kezdő kutyatartóknak nem ajánlják. Kanokkal jól kijön, szukákkal viszont szoktatni kell. Cicákat nem szereti. Pórázon szépen sétál.

Amennyiben úgy érzi, szerető gazdája lenne Shivának, keresse fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyet, vagy hívja a +3630/424-3579-es telefonszámot.