A szerzővel Benke Dániel könyvtáros beszélgetett. Szerinte nagyon tartalmas és izgalmas beszélgetésen mélyültek el az írás rejtelmeiben. A közönséggel együtt megismerhették azt, miként készül egy bűnügyi regény, milyen a nyomozói munka és az író sokoldalú munkájába is betekintést nyerhettek. A szerző a regényírás mellett, forgatókönyv írással és író tanfolyamok tartásával is foglalkozik. A beszélgetés után közvetlen beszélgetésre és dedikálásra is lehetőség nyílt.