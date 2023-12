A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub tagjai például három különböző versenyen álltak rajthoz. Az Aqua Sportközpontban a Győr Open elnevezésű viadal volt ezek között is a legrangosabb, hiszen ezen a magyar úszósport színe-java megjelent. A a Zalaco-ZÚK versenyzője, Nett Vivien a 2006-2007-es korosztályban állt rajtkőre, először 400 m vegyesen 5:05,96 perccel a második legjobb időt sikerült elérnie, vagyis ezüstérmet szerzett. Ezt követően a 800 méteres gyorsúszásban is indult, melyben 9:07,43 perces időeredmény már aranyérmes helyezést ért.

Az egerszegiek egy kisebb, ötfős csapata pedig Kaposvárra utazott, ahol a dél-dunántúl cikluszáró úszóversenyt rendezték meg a Kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában. Scheffer Eszter (2007) és Aouich Meryem (2008) mellett a még fiatalabbak, azaz Lewicki Hanna (2012), Sándor Sarolta (2012) és Besenczi Hella (2014) álltak rajthoz, és szereztek érmeket. A 400 m-es gyorsúszásban Scheffer Eszter (4:36,50) például aranyérmes helyezéssel zárta a 2023-as szezonját, míg ugyanezen a távon Lewicki Hana nyakába került ezüstérem (5:21,55). 1500 méteren a 2008-2009-es korosztályban Aouich Meryem (19:05,34) szintén dobogós lett, a bronzérmet sikerült megszereznie. A 2012-2013-as mezőnyben Sándor Sarolta volt a leggyorsabb 19:05,29 idővel, míg Besenczi Hella 20:31,14-es időeredménye a 2014-es korosztályban mindkettejük számára aranyérmes helyezést jelentett.

Egy gyors "váltással" aztán Veszprémbe utazott a ZÚK csapata. Érmes helyezéseket szerzett: Nett Vivien, Scheffer Eszter, Németh Luca, Sándor Sarolta és Besenczi Hella is. Rajtuk kívül azonban kibontakozóban van egy erős második vonal, akik most még csak a 4-8. pontszerző helyeket érték el, de a versenyeken rendre dobogó-eséllyel indulhat már Balogh Adél, Aouich Meryem, Horváth Emese Anna, Hamusics Cecília, Balogh Áron, Lewicki Hana Giselle, valamint legfiatalabb versenyző Besenczi Liána is.