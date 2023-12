A Balaton Színhház Simándy-termében Molnár Krisztina keszthelyi idegenvezető tartott előadást nemrég belgiumi és hollandiai útjáról, s mesélt a hallgatóságnak a híres delfti fajanszról.

Mindenekelőtt érdemes azonban tisztázni, miért nem porcelánról van szó.

Hollandiában a 16. és a 17. században divatba jöttek a díszes porcelántárgyak, étkészletek, amelyeket Kínából szereztek be a legtehetősebbek. Amikor a kínai kereskedelem akadozni kezdett, az amúgy is borsos árak pedig még feljebb szöktek, kifejlesztették a hollandok az úgynevezett delfti fajanszot. Ez is kerámia, akárcsak a porcelán, de más alapanyagokból, más égetési hőmérsékleten készül. A fajansz nem engedi át a fényt a porcelánnal ellentétben, és vastagabb az utóbbinál, míg a porcelán finomabb, keményebb anyag, és üvegszerű felülete miatt elegánsabb is. A holland fajansz jellemzője még, hogy eredetileg ónmázzal, később fémmázzal festették.

A delfti kerémia alapanyaga a fehér agyag

Fotó: Molnár Krisztina

A holland fajansz az egyedi gyártási eljárása következtében ugyanakkor megközelíti a porcelán tulajdonságait, és művészetté emelkedett az előállítása. A delfti gyár védjegyével ellátott egyedi edényeket ma is hagyományos módon korongozzák és kézzel festik. Delftben megtekinthető ez a folyamat, s múzeuma is van a legértékesebb daraboknak.

A hagyományos kék-fehér fajanszok mellett a későbbiekben színesek is készültek, a kínai mellett japán stílusúak, s ma már modern darabokkal is kényeztetik a holland kerámia kedvelőit. Molnár Krisztina felvételén az látszik, hogy a hagyományos étkészleteken, vázákon túl megannyi különleges dísztárgy kerül ki az alkotók kezéből. Ha még több fajanszot nézne, ezt a honlapot ajánljuk.