A zalaegerszegi Kossuth utcában működő, 30 éves, hatvan férőhelyes klubba is megérkezett kedden a közelgő karácsony ihlette hangulat: ebéd után a klubtagokból alakult alkalmi fellépő csoport adott műsort a társaknak és vendégeknek, köztük Balaicz Zoltán polgármesternek és dr. Káldi Dávid városrészi képviselőnek. A város nevében ide is került a feldíszített fa alá ajándék, melyet sok-sok köszönő jó szó kíséretében adtak át a közösségnek. A polgármester az egészség megőrzése mellett a baráti közösség megtartó erejéről szólt, Káldi Dávid pedig a keresztény világ számára fontos karácsony jelentőségét tekintette át. A műsorban Ady Endre, gyermekkori karácsonyokat idéző verse mellett az ismert karácsonyi énekek is közel hozták az ünnep emelkedettségét.