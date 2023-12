Az esemény üzenetéről a szervezők a vendégfellépővel közös sajtótájékoztatót tartottak a korzó rendezvényközpontjában. Ódor László, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét a reformátusokkal közösen szervezték meg az adománynapot. Viszont más szervezetek is bekapcsolódtak, a Zalakarosi Futrinkák SE, akik Mikulásfutást tartott, s a nevezéssel szintén segítettek, de a Dunántúli Romák Szövetsége is gyűjtött egy beteg gyermek számára. Az advent idején különösen jó érzés ez a fajta összefogás.

- Negyven gyermek karácsonyát tehette emlékezetessé az, aki ellátogatott a Karos Korzóra. Tavaly adventkor is megmozdult a térség, s most is hasonló lendületet tapasztaltunk - mondta Bertók Dániel, galamboki Református Missziói Egyházközség lelkipásztora. - Fontos üzenet az adományozás, mely összeköti az embereket.

Az est sztárfellépője, Márió, a harmonikás volt, aki ugyancsak méltatta a rendezvény jelentőségét. Kiemelte: nemcsak ilyenkor, hanem az év minden szakában igyekszik észrevenni azokat az embereket és szervezeteket, akik támogatásra szorulnak. Amikor lehetősége nyílik mindig kinyújtja a kezét, vagy épp fellépésével járul hozzá a segítségnyújtáshoz. Ha pedig ezt a gesztust egyfajta összetartó közösség is a szívén viseli, az jó érzéssel tölti el.

- A nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek számára gyűjtöttünk - fogalmazott Miklósi Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központjának intézményvezetője. - Itt Zala vármegyében közel 130 gyermeket 48 nevelőszülői családban nevelünk. Természetesen nagy szükség van újabb nevelőszülők toborzására, amire itt a helyszínen is lehetőség nyílt. A fenntartónk Református Szeretetszolgálat minden feltételt biztosít a gyerekek ellátáshoz, de mindig jól jön a segítség. A gyerekeknek fejlesztő játékokra, szabadidős programokra és táborozásokra fordítjuk a befolyt összeget.