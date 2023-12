Egy ideje nem pénzt adok a hajléktalanoknak, csak ételt. Persze olykor ez sem biztos recept a segítségnyújtásra. Előfordult, hogy egyikük a szemetesbe dobta a neki szánt péksüteményt. Néhány napja egy elhanyagolt külsejű fickó szólított le. Udvariasan elmondta, hogy alkohol, dohány és pénz sem kell neki, ha tehetem, inkább két zsemlét és kakaót vegyek neki a közeli üzletben. Éhes. Nem firtattam, miért nem dolgozik, vagy fürdik gyakrabban, csak teljesítettem a kívánságát. Most a kanizsai könyvtárban is segíthetünk a hozzá hasonló nélkülözőkön. Nincs más dolgunk: egy üvegbe pénzt teszünk, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai pedig hasznos ajándékokkal látják el a nehéz helyzetben lévő családokat. Ráadásul a Szeretetfa programban nemcsak adunk, hanem kapunk is, hiszen minden adományért egy mézeskalácsdísz lesz a jutalmunk.