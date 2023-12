Az intézmény vezetője, Sümeginé Horváth Anita érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete, valamint a Göcseji Kézműves Egyesülettel közösen rendezték meg a Méz napja, minden, ami méz nevű programot.

Kiemelten fontos szerepet töltenek be életünkben a méhek és a méz is, ezt kívánjuk bemutatni, mondta. A különböző méhészeti termékek mellett kézműves foglalkozásokat kínálunk az érdeklődőknek, és több szakmai előadás is elhangzik. Egyebek mellett a méhészetre épülő turizmusról, a méz szerepéről a korszerű táplálkozásban és még arról is, mit kell tudni a mázhamisításról, a hamisított mézről, tette hozzá.

Ez utóbbi nem kis gondot okoz a hazai méhésztársadalomnak. Erről már Tarsoly Tibor, a kétszáz tagot tömörítő, 17 ezer méhcsaládot gondozó söjtöri méhészegyesület vezetője beszélt. Sok hamis, vagy hamisított méz érkezik a határon túlról, szögezte le. Az első kategória a Kínából importált termékekre jellemző. Ráadásul ezt gyakran az Ukrajnából behozott, egyébként megfelelőnek mondható minőségű, de nagyon olcsó mézhez keverve még jobban letörik az árakat, amivel a magyar minőségi termékek nem tudják tartani a versenyt. Ezt a problémát állami, illetve uniós szinten kellene megoldani, mondta.

Arról is szólt, hogy az idei termés közepesre sikeredett az elmúlt évhez viszonyítva, amikor az akác különösen jól sikerült. Sajnos az import mézek miatt eladási nehézségekkel küzdenek a méhészek, beragadtak a készleteik, ezért fontos minden fórum, ahol bemutatják a termékeiket, emelte ki.

Az elmúlt év drágulásai a termelési költségekben megjelentek, de az eladási árakban ezt nem lehetett érvényesíteni, fűzte hozzá. A jövő esztendő vízválasztó lesz a méhészek számára, ugyanis ha marad a jelen helyzet, akkor sokan abbahagyják. Ez nemcsak azért gond, mert nem lesz magyar méz, de nem lesznek méhek sem, pedig ezek alapvető fontosságúak az élelmiszertermelésben, hiszen ők porozzák be a növények 70-80 százalékát, mutatott rá az elnök.

A rendezvény nyitányaként Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt, a hangulatot pedig a Göcseji Szegek néptáncosainak produkciója alapozta meg.

Sokféle méhészeti termékkel várták az érdeklődőket

Fotó: A szerző