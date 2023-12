Arról is beszélt a zenekar vezetője, hogy sikeres évet tudhatnak maguk mögött, tavasszal a „Vendégségben a Kanizsa Big Band-nél”koncertsorozat keretében léptek fel, nyáron a zenekar nyitotta meg Magyarföldön a fatemplom fesztivált, illetve Baján is színpadra léptek. Ősszel Kanizsán a vármegyei prímdíj átadó ünnepségen játszottak együtt Gájer Bálinttal, azóta a karácsonyi fellépésre készültek. A jövő évre is vannak terveik, Nagykanizsán márciusra koncertet terveznek, illetve június1-jén szabadtéren lépnek a közönség elé.