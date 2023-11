Az állatok világnapja kapcsán témahetet rendeztek a Radnóti óvodában: a gyerekek állatokkal kapcsolatos vetélkedőkön vehettek részt, a témába vágó kisfilmet vetítettek nekik és meghallgatták Kanta Judit énekes koncertjét is. A sorozat csúcspontja az Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesület három terápiás kutyájának látogatása volt, melynek keretében a dolgozók és családok által gyűjtött adományokat (eledel, takarók, játékok) is átadták a vendégeknek. A rendezvény végére azok a gyerekek is boldogan dögönyözték a szeretetre éhes kutyusokat, akik korábban idegenkedtek a négylábúaktól.