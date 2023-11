Július elsejétől pedig az országbérletekkel is igénybe vehetők az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályon történő utazásokhoz. A helyi buszjáratokon júliustól Zalaegerszegen, szeptembertől Esztergomban is használhatók, írja a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság a sajtóközleményében.

Az új díjtermék már az első hónapokban megváltoztatta a jegy- és bérletváltási szokásokat, de ami a legfontosabb, hogy népszerűbbé tette a környezetbarát közösségi közlekedést, az utazási kedv is jól érzékelhetően nőtt. A teljes értékesítés mostanra meghaladta a 3 milliót, ezen belül országbérletekből több mint egy milliót vettek az utasok.

Nagyon sokan áttértek a többi viszonylatos bérletről az új bérletfajtára, mindamellett a korábban menetjeggyel megtett utazásokat is már egyre többen vármegye- vagy országbérlettel oldják meg, kihasználva a bérlet kedvező árát, és azon előnyét, hogy nem kell másik jegyet váltani, ha vonatról helyközi buszra vagy hévre szállnak át.

Az április 24-én elindított értékesítés óta már több mint 3 millió vármegye- és országbérletet értékesítettek a közlekedési szolgáltatók. Ezek kicsit több mint egyharmada az országbérlet, a turisztikai főszezonban 40 százalék felett volt az aránya. Ebből a fajtából a kedvezményes (tanuló) változat teszi ki az eladások 85 százalékát, míg a vármegyebérletekből a teljes árú változat a népszerűbb közel 60 százalékos aránnyal.

Vármegyebérletből a legtöbbet, több mint félmilliót Pest vármegyére váltották eddigg, amit a képzeletbeli eladási toplistán Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegye követ 160, illetve 125 ezer darabbal. 100 ezer fölött fogyott még a Hajdú-Bihar vármegyei változatból is. Az eddigi számok alapján a mindössze 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérlet a legnépszerűbb, ebből mintegy 900 ezer darab kelt el.

A havi összesítések alapján fokozatosan vált népszerűbbé az új díjtermék, noha már májusban is 400 ezret váltottak az utasok, augusztusra elérte a félmilliót, szeptemberben és októberben pedig már havi 550 ezret vásároltak.

A vármegye- és országbérletek egyharmadát a Volánbusz pénztáraiban váltották, míg a vásárlók ötöde a MÁV app segítségével. A vasútállomások közül a legtöbben Vác, Szombathely és Debrecen állomások pénztáraiban vásároltak a bérletekből, míg a MÁV-START jegyautomatái közül az első három helyen a Budapest-Nyugati, Budapest-Keleti és Kelenföld állomásokon lévők állnak az értékesítési adatok alapján. A Volánbusz pénztárai közül a Miskolc, Pécs és Debrecen Külső Vásártér autóbusz-állomások bizonyultak a legforgalmasabbnak a vármegye- és országbérlet-vásárlások tekintetében.

A dolgozói bérletekből hónapról hónapra többet vásároltak, mint az előző év azonos időszakában. Az új bérletes utasok közül 25-30 ezren a vármegye- és országbérlet hatására váltottak a közösségi közlekedésre és a nyári utazásaikhoz is aktívan használták azokat. Kedvezményes bérletből a nyári hónapokban rendszeresen a felére-harmadára esett vissza az eladott darabszám, idén nyáron azonban ebből a bérlettípusból a szorgalmi időszakit is meghaladó mennyiség fogyott. A tavalyi azonos időszakhoz képest idén májustól szeptemberig havi legalább száz-, de akár kétszázezerrel is több diák váltott bérletet. Számukra országbérletek népszerűsége nyáron verhetetlennek bizonyult, júliusban és augusztusban is háromszor annyi diákbérlet fogyott, mint 2022 azonos hónapjában, szeptemberben pedig 400 ezer fölé emelkedett a számuk.

A MÁV közlése szerint az új országbérlet egyértelmű előnye a korábbi bérletekhez képest a diákok számára az, hogy az ország egész területén lehet vele utazni, nem csak a lakhely és az iskola között. A diákjegyek száma közben csökkent, tehát sok tanulónak jelent könnyebbséget az olcsóbb bérlet megváltása a menetjegyek helyett. Sokaknak pedig új lehetősége nyílt a nyári barangolásra Magyarország teljes területén szabadon az új bérleteknek köszönhetően.