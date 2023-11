A vendégeket Büki Pálné, a klub vezetője köszöntötte. Beszédében elmondta: a városban nagyon sok tánccsoport működik, nagyszerű emberek tanítják táncmozdulatokra a fiatalokat és időseket egyaránt. Közülük is kiemelkedik Szécsényiné Kápolnás Edina, a SZKES Tánccsoport vezetője, aki épp a Honvéd Kaszinó falai között foglalkozik az ifjú generáció tagjaival. Rajta kívül Vizeli Dezső, a Kanizsa Táncegyüttes vezetője és koreográfusa mutatkozott be. Utóbbi csoport mind a mai napig a tiszta forrásból merítő népművészet dél-zalai fellegvárának tekinthető. Az eseményen a szkeses fiatalok mutatták be tudásukat.

A népszerű sorozat folytatódik: december 5-én (kedd) 16 órakor Horváth Gábor tanár, világjáró tart előadást. Január 10-én (szerda) 16 órakor Vámos Béla zenetanár mutatkozik be, tavasszal pedig a Kultúra lovagja, Lengyák István beszél küldetéséről.