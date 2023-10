A munkálatokról tájékoztatást adva Kelemen Tamás polgármester elmondta, miszerint a Vidékfejlesztési programban elnyert támogatásnak köszönhetően újítják fel a szőlőhegyre vezető út 862 méteres szakaszát. A bruttó 60 millió forint értékű beruházáshoz az önkormányzatnak öt százalékot önerőből kellett biztosítani. A négy méter széles, megerősített alapú és kilenc centiméter vastag aszfalttal burkolt útfelület két szélén padka húzódik, egyik oldalon pedig vízelvezető árkot alakítanak ki a kivitelező Horváth-Ép Kft. szakemberei a várhatóan október végéig tartó beruházásban.

A város központjában folytatódik a József Attila utca rekonstrukciója, most a nyugati fele kerül sorra. A Településfejlesztési operatív program pluszban 37 millió forintot nyertek a munkálatokra, az önkormányzattól ez nem igényelt önerőt, tette hozzá Kelemen Tamás. Az út burkolata mellett megújulnak mindkét oldalon a szegélyek, a csatorna fedlapjait nagyobb átmérőjűre, 60 centiméteresre cserélik ki az utcában. A Szent István téri csatlakozó szakasz kisebb felújítását a piactérnél pedig a települési költségvetésből finanszírozzák, mondta el a polgármester, aki a közlekedés biztonságát szolgáló változtatásokról is beszámolt. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárosoknak sávot festenek fel a Gagarin utcáig, valamint a József Attila utca teljes hosszában 30 km/órás sebességkorlátozás lép életbe, tekintettel arra is, hogy itt található az iskola, az óvoda és a bölcsőde, magyarázta a polgármester.

Elkezdődött a felújítás a József Attila utcában is

Fotó: A szerző