Az eseményen Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere arról számolt be, hogy sikerült megvalósult régi tervüket, megújult a zártkertekhez vezető külterületen található riganyóci utat, amerre a gyalogos Vasfüggöny túraútvonal is halad a falu felé.

A munkálatokra a Vidékfejlesztési Programban nyert el az önkormányzat mintegy 58 millió forintot 5 százalékos önrész mellett. Ebből több mint 1,2 kilométer hosszban végezte el a kivitelező Zalaroad Kft. az út alapjának megerősítését két rétegben, illetve erre szintén két rétegben került köves burkolat és padkát alakítottak ki.

A polgármester azt is elmondta, hogy ezen a részen halad át minden év decemberében az úgynevezett Koccintós túra, ekkor szlovén oldalról indulnak el a résztvevők és a Hetés Barátság Parkban fejezik be a programot. Az út megújításával csapadékos időjárási körülmények között is jól járhatóvá vált az út.

Részt vett az út felavatásán Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy az önkormányzatok részéről sok kérés érkezik az útfelújításokra vonatkozóan, főként a belterületi szakaszokat érintően, de a külterületi utak megújítására, megépítésére is írtak ki pályázatokat. Ezeknek nagy jelentőségük van, szükségesek a mezőgazdasági vállalkozóknak, hogy megközelítsék területeiket, illetve túraútvonalakat is érintenek, mint például Bödeházán. Hozzátette, hogy az útfelújítási programot folytatni kívánják.

Gratulált a fejlesztéshez Horváth Ferenc, szlovéniai magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő is és reményét fejezte ki, hogy a Muravidék és határ menti magyar térség, a „két Hetés” a jövőben is szorosan együttműködik.