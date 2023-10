Dr. Áder János korábbi köztársasági elnök is előadást tartott a Nagykanizsai Központi Óvoda konferenciáján.

Az óvoda Erasmus+ KULCS Kompetenciák, Utak, Lehetőségek Nemzetközi Csapatmunkában című pályázatának zárókonferenciáját a Medgyaszay Házban tartották. Áder János korábbi köztársasági elnököt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Balogh László polgármester, Dr. Némethné Kovács Edit, a Nagykanizsai Központi Óvoda vezetője és Geröly Krisztina, a KULCS projektkoordinátora köszöntötte. Dr. Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány alapítója Szavak helyett tettek, vagyis intézményi, társadalmi szerepvállalás a klímavédelemért címmel tartott előadást. Három témát járt körül, beszélt a globális környezetvédelem fontosságáról, az alapítvány tevékenységéről, és a vasárnap zárult Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expo és Élményprogramon bemutatkozott magyar cégek új, előremutató fejlesztéseiről.

Befejeződött a víziközművek rekonstrukciója Zalaegerszegen, a Püspöki Grácián utcában.

A beruházásról hétfőn a helyszínen tartottak tájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban nyert támogatást az önkormányzat a víziközmű-hálózatok felújítására. Az 1,7 milliárd forintba kerülő munkálatok 28 helyszínt érintenek a zalai megyeszékhelyen. Ezek egyike a Püspöki Grácián utca, ahol az ivóvízhálózatot, valamint a szennyvízcsatornákat cserélték ki. A rekonstrukció az Arany János és Dózsa György utca közötti szakaszon zajlott, ahol 313 méteren építették ki az ivóvíz új gerincvezetékét, 200 métert tett ki az új bekötések hossza, és két új felszíni tűzcsapot is elhelyeztek, számolt be a részletekről Bali Zoltán alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője. A Püspöki Grácián utcában 296 méteren kiépített új gerinccsatorna - kihasználva a terep adottságait - az eddigi szállítási irányt megfordítva gravitációsan biztosítja a szennyvizek összegyűjtését. Bali Zoltán szólt arról is, hogy a közművek lefektetése után megtörtént a nyomvonalas helyreállítás. A rendkívül kedvezőtlen szerkezetű talajra tekintettel a tömörödést, az úgynevezett konszolidációs időszakot követően kezdődhet az utca teljes felújítása, mégpedig teljes szélességben várhatóan jövő tavasszal. Ennek a tervei már készülnek.

A keszthelyi campusra évről évre egyre többen jelentkeznek.

A MATE keszthelyi Georgikon campusa folyamatosan fejlődik, s ez visszatükröződik a jelentkezők és az intézménybe felvettek növekvő létszámában is. Ez is elhangzott prof. Gyuricza Csabának, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorának és Nagy Bálint államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének sajtótájékoztatóján, amelyen az intézmény vezetője arról is szólt: idén 35 százalékkal nőtt a Georgikonra jelentkezők száma, közülük pedig 375-en jutottak be a campus agár- és gazdasági képzéseire. A rektor kiemelte, a MATE elkötelezett abban, hogy a hagyományok tisztelete mellett a 21. század igényeinek megfelelő, modern környezetet biztosítson hallgatóinak. Ennek jegyében Keszthelyen is fejlesztések kezdődtek, elkészült például a burgonyatároló, a klímaház, fejlesztették a sportpályát, illetve felújították a kollégiumot és a D-épület egy részét. A Georgikon idén régi-új szakokat is indított, az agrárágazat kihívásaira reagálva. A hallgatók ma már az osztatlan agrármérnök, valamint a turizmus-vendéglátás képzésben is pallérozhatják tudásukat. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő leszögezte, az egyetem, illetve a város és a térség együttműködése harmonikus, s ez is kell a sikerhez. A közös munkát folytatják, és ennek eredménye hamarosan látható is lesz, amikor néhány hét múlva átadják az újabb fenékpusztai fejlesztéseket, mondta Nagy Bálint. A Georgikon beruházásai pedig tovább folytatódnak, tervezik a D-épület homlokzatának hőszigetelését és az E-épület felújítását.

Kulturális sokszínűség várja a közönséget Nagykanizsán ősszel.

Koncertekkel, előadásokkal, gyermek és felnőtt színházi bérletekkel, valamint családi hétvégékkel készül a Kanizsai Kulturális Központ az őszi évadra. Az eseményekről az intézményegységek vezetői és munkatársai sajtótájékoztatót tartottak a HSMK-ban. Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója elöljáróban elmondta: színes kulturális kínálattal várják a város igényes közönségét, minden korosztálynak tartogatnak meglepetéseket. Koros Eszter, a HSMK igazgatója hangsúlyozta: lesznek gyermekeknek szóló előadások, műsorok, koncertek, de még tudományos ismeretterjesztő programok, kiállítások, sőt dumaszínházi fellépések is. Ezek sorából kiemelkedik a családi hétvége műsorfolyama, melyet október 20-án és október 21-én tartanak meg a HSMK-ban, a Medgyaszay Házban és a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezt pénteken prof. dr. Csányi Vilmos etológus Miért a kutya a legjobb barátunk? című előadása nyitjal. Emellett a város kutyás szolgáltatói is képviseltetik magukat az eseményen. A sajtótájékoztató keretében a művelődésszervezők részletesen ismertették a többi intézményegység programjait, illetve Kománovics Alexandra művelődésszervező a Bródy-, a Hevesi- és a Rátkay-bérlet előadásairól beszélt. Kiemelte: több helyszínen, többek között a HSMK-ban október 16-án (hétfőn) és 17-én (kedden) lehet megvásárolni az új bérleteket.