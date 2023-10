Számos más zalai településhez hasonlóan az elmúlt hét végén a Göcsej egyik legszebb településén, Kustánszegen is megrendezték a szüreti felvonulást. A település népviseleti, valamint polgári öltözéket idéző ruhába bújt lakói traktorokkal, lovas szekérrel járták be a község utcáit. A helyiekhez ez évben a Göcseji Szegek, a Kis Szegek, valamint a Csöpp Szegek néptáncegyüttesek csoportjai is csatlakoztak, amelyek tagjai három megállóhelyen is rövid műsorral szórakoztatták az érdeklődőket, míg a felvonulás helyi résztvevői pogácsával, szőlővel és borral kínálták a nézelődőket.

A Zala vármegyei önkormányzat által támogatott program – amin mintegy 150 fő vett részt – a kora esti órákban a kultúrházban folytatódott, ahol néptáncosok mellett Dankó Szilvia, Hegedűs Erzsébet, azaz Mercy, valamint Szekeres Sándor léptek színpadra.