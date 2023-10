Mint arról Gasparics Győző polgármester beszámolt: a résztvevők különféle őszi, szüreti ételeket készítettek az alkalomra, de megkóstolhatták a programra ellátogatók azt a különleges helyi készítésű süteményt, mely a Bagolyszelet nevet kapta. A gesztenyés finomság nemrég fődíjat nyert a Felsőrajki Nemzetközi Kiállításon és Vásáron.

Kulturális műsor is színesítette az eseményt, melyben a Völgyifalusi Népdalkör, majd Toplak Tamás és társa, Erzsi lépett fel és énekelt a szüreti időszakhoz kapcsolódó énekeket, bordalokat, slágereket.

A programra sokan voltak kíváncsiak ez alkalommal is, a helyi családok szinte mindegyike képviseltette magát és vendégek is érkeztek, többek között Kótról, a falu szlovén, muravidéki testvértelepüléséről. Az egybegyűltek leszüretelték és feldolgozták az önkormányzat lugasán termett szőlőt is, illetve versenyt hirdették, a benevezőknek azt kellett megállapítaniuk, hogy hány cukorfokos lett a must. Ez a kóti Ficsár Károlynak sikerült a legpontosabban.