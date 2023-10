A versenyre megérkeztek a Civil Nyugdíjas Klub tagjai Lentiből, a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub, illetve a szlovén Kobilje, azaz Kebeleszentmárton idősklubjának kártyásai. A bázakerettyei Olajipari Nyugdíjasklubból is csatlakoztak a programhoz érdeklődők, de ők most a játékba nem szálltak be, hanem megtekintették Csesztreg érdekességeit, látnivalóit.

A kártyaversenyen páros snapszert játszanak, a 4-4 fős csapatok tagjai körmérkőzéseken küzdenek, a négy fő eredménye adja a csapatét.

Hetedik alkalommal rendezték meg a programot, az első versenyt a kebeleiek nyerték, majd azóta szinte minden évben a csesztregiek. Idén is nagy volt a küzdelem a két klub versenyzői között, végül a határon túliak nyertek, megelőzve a házigazdákat, a harmadik helyen holtversenyben végzett a lovászi és a lenti klub.

Az esemény nagyon sikeres és már hagyományt teremtettek vele - mondta Király Edit klubvezető és Király József szervező, aki azt is hozzátette, hogy a nyugdíjasok könnyen játsszák ezt a játékot, kellemes szórakozás és sportértéke is van. Minden környékbeli idősklubnak megvan egyébként a maga sportprogramja, Lovásziba tekézni járnak, Lentibe ügyességi versenyre, Kebelére lengőtekézni, a csesztregi szervezet pedig a snapszer vándorkupával csatlakozik a sorba.

Király Edit azt is elmondta, hogy november 6-án, hétfőn tartják a hagyományos faültetési programjukat, idén egy hársfát ültetnek le a temetőbe, mellyel a Korhatártalan Klub elhunyt tagjainak állítanak emléket.