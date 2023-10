A rendezvényen a Somogy, Vas és Zala vármegyei rendészeti képzésben részt vevő oktatási intézmények tanulói több helyszínen – rendvédelmi akadálypálya, kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ-teszt, bűnügy technikai verseny, rendészeti kvíz és virtuális lézerlövészet – mérték össze ügyességi és szakmai tudásukat.

A megnyitón dr. Bak Sándor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója köszönetet mondott a vármegyei rendőr-főkapitányság és a Zsigmondy-technikum kollégáinak, hogy befogadták a rendezvényt.

- Először tavaly szerveztük meg a roadshow-t, majd az idén ez már a harmadik verseny, ahol három vármegye fiataljai szerepelnek - mondta. - A diákok számára lényeges, hogy az év során a tanulás mellett gyakorlatban is összemérjék tudásukat. Azt is szerettünk volna, hogy szélesebb, komplexebb módon mutatkozhassunk be a diákoknak, a szakterületeinkkel és a feladatainkkal. A rendőrségnek fontos társadalmi szerepe van a fiatalok nevelésében, a baleset- és bűnmegelőzésében. Szeretnénk még jobban bevonzani azokat az általános iskolásokat, akik élénken érdeklődnek a rendész képzések iránt.

A vendéglátó intézmény csapata mellett zalaegerszegi, keszthelyi, siófoki, szombathelyi, vépi, és két kaposvári csapat indult a versenyen. Dr. Bak Sándor kiemelte: a kötelező feladatok teljesítése mellett több más megállóhelyen is lehetett pontokat gyűjteni. Sőt több olyan szakmacsoporttal találkozhattak a diákok, amikkel a hétköznapokban nem. Ilyen a külszolgálati ismeretekkel foglalkozó stand - azt csak kevesek tudják, hogy a rendőrség komoly külszolgálatot is biztosít Európában és világszerte.