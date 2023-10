Támogatásokról döntött a kisváros önkormányzatának képviselő-testülete.

Többéves hagyományt folytatva anyagilag is hozzájárulnak az óvoda- és az is az iskolakezdés költségeihez. A helyi rendelet értelmében támogatásra jogosultak azok, akiknek saját, nevelt, örökbefogadott gyereke Pacsán jár óvodába, iskolába. Szintén támogatásra jogosult a 14. életévét betöltött, középiskolába, szakiskolába járó diák, illetve mindazon gyermek, aki speciális igényűként nem a város óvodájába, illetve iskolájába jár.

Az egyszeri tízezer forintos támogatás az után a gyerek után jár, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 228 ezer forintot. A kérelmet szeptember utolsó napjáig lehetett benyújtani.

Kelemen Tamás polgármester érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy a városban működő civil szervezeteknek is nyújt anyagi támogatást az önkormányzat a működési kiadásaikhoz, mégpedig a korábbi évekhez képest emelt összeget. Eszerint a horgászegyesület 125 ezer, a polgárőrök szervezete 400 ezer, a városvédők és városszépítők 125 ezer, a tűzoltóegyesület 225 ezer, míg a római katolikus plébánia 375 ezer forintot kap az önkormányzattól a jövő év április 30-áig felmerülő működési költségeikre. A polgármester hozzátette, a Nőszirom Kulturális Egyesület nem kért támogatást, ez a szervezet tavaly 100 ezer forintot kapott, ezt az összeget most a többi igénylő között osztották fel. Szólt arról is Kelemen Tamás, hogy a Haladás Sportegyesület is részesült anyagi segítségben, az 1,2 millió forintos juttatásukról már a költségvetési rendelet elfogadásakor döntöttek.

Az anyagiak mellett más módon is támogatják a civil szervezetek működését, például helyiséget biztosítanak számukra, tette hozzá.