Varga Ivett, Páka alpolgármestere a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, régi hagyományt szerettek volna feléleszteni Pákán, így a tavaly is jól sikerült szüreti felvonulást idén is megszervezték, és a szürethez kapcsolódó műsorokba a község apraja-nagyját, minden korosztályt bevonni. Szerepeltek a helyi óvodások, a Kerimbózsa Néptáncsoport és a Gutorföldei Nóta- és Dalkör.

Idén kétszer annyi jármű csatlakozott a felvonuláshoz, mint előző évben

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy évről évre egyre több érdeklődő vett részt a kulturális programon és a felvonuláson is, idén kétszer annyi jármű csatlakozott a felvonuláshoz, mint előző évben, köztük egy lovaskocsi is a traktorok mellett. A helyiek mellett a környező, a körjegyzőséghez tartozó falvakból is érkeztek felvonulók.