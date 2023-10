A rendezvényen, melynek megszervezését a vármegyei önkormányzat is támogatta, Kámán János polgármester köszöntötte a megjelenteket először. A falu aktuális ügyeiről is szólt, elmondta, hogy teljes felújításon esett át a ravatalozó az önkormányzat ígéretének megfelelően, jövőre pedig kisebb játszóteret kívánnak kialakítani, mert fiatal, kisgyermekes családok is költöztek a faluba.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is részt vett az ünnepségen, köszöntőjében a Szentírást idézve arról beszélt, hogy a régi társadalmakban az idősek hordozták azt a tudást, tapasztalatot, amit a fiataloknak továbbadva fenn tudták tartani a családot, a közösséget. Különösen fontos volt ez akkor, mikor a mindennapi megélhetés, az élet attól függött, hogy ki hogyan értett egy mesterséghez, hogyan tudott védekezni a kihívások ellen. A mai fiatalok kicsit másként gondolkodnak, nagyobb a szakadék a generációk között, az idősebbek tudását elavultnak tekintik, de ez nem így van. Az idősek tudását mindig hangsúlyozni kell, hisz emberi tapasztalataik nem csak a megélhetésre, egzisztenciális kérdésekre vonatkoznak, hanem az egymás közti kapcsolatokra, a szeretetre, bizalomra, arra, hogy az a legfontosabb, hogy jól tudjuk szervezni a családunk, közösségeink életét.

Az alelnök megköszöntötte a jelen lévő legidősebb lakókat, Kámán Lajost és Hugyi Sándornét. Az ünnepségen minden jelenlévőt megajándékozott az önkormányzat, a köszöntőket követően pedig vendéglátással, beszélgetéssel folytatódott a program.