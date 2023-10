Ha nem sikerül a mézpiac regenerálódása, a méhészek bajban lesznek, sokaknál kétévnyi termés van a raktárakban.

Egyebek mellett ez is szóba került a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen, amelyen köszöntőt mondott Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, közlekedési államtitkár.

Az egyesületet 1993-ban alakította 61 méhész, és ma már 200 tagjuk van, Zalában rangot jelent a söjtöriekhez tartozni.

Az első Mézfesztivált 2004-ben szervezték meg Zalaegerszegen, és az országban másodikként alakították meg az Ambrózia Mézlovagrendet, amelynek feladata a méz és méhészeti termékek népszerűsítése. A legnagyobb rendezvényük, ami nagy ismertséget hozott a söjtöri méhészeknek, a Kárpát-medencei Mézfesztivál, amit kategóriájában az ország öt legnagyobb szakmai és népszerűsítő programjaként tartanak számon, eddig már 17 alkalommal szervezték meg.

A legnagyobb problémák a mézértékesítésben mutatkoznak, ez Európa-szerte minden méhészt sújt, így a söjtörieket is. Van termés, de csak nagyon nyomott áron veszik át a kereskedők. Ha a helyzet nem rendeződik, a méhészek bajban lesznek, hiszen sokaknál két év termése pihen a raktárakban, hangzott el.

Az egyesület igazi közösségként működik, ami falvakban mindig nagy érték. Összejöveteleket, rendezvényeket tartanak, segítik egymást. Söjtör önkormányzata is minden támogatást megad az egyesületnek, mert felismerték, hogy milyen értéket képviselnek a településen. Messze földre is elviszik a község jó hírét, rendezvényeiket sokan látogatják, valamint közösségként is példát mutatnak.

A 30. évforduló alkalmából emléktáblát avatott Nagy Bálint (j) és Tarsoly Tibor egyesületi elnök

Fotó: Halász Gábor