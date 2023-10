Mint azt Kun Ádám, az immár Kanizsai Pálfi János Református Szeretetotthon vezetője elmondta: az intézmény fő célkitűzése, hogy a kanizsai szépkorúak szülővárosukban kerülhessenek elhelyezésre, az alapellátás mellett pedig lelki segítséget és útmutatást is kaphassanak.

– Októberben a szokásosnál is nagyobb odafigyelést kapnak az idős emberek, ahogy más intézményekben, úgy nálunk is megszerveztük az idősek hetét, melynek keretében szinte minden napra jut kulturális és közösségi program – árulta el az intézményvezető, aki hozzátette: tulajdonképpen már múlt hét pénteken elkezdődött a programsorozat, akkor az Árvácska Dalkör tagjai látogattak el az otthonba, majd a műsort követően szabadtéri főzéssel telt a délután.