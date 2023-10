Ideális esetben a becsületes megtaláló visszajuttatja. De mi van akkor, ha nem? Hogy miként rendelkezik a jog a talált tárgyakról, és megtalálójuk kötelezettségéről, arról Tóth László rendőr őrnagyot, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi alosztályának vezetőjét kérdeztük.

- Ha valaki valamit talál a közterületen, az nem jelenti azt, hogy az övé, és szabadon elviheti. Éppen ezért fontos tudni, hogy ha valaki mégis így cselekszik, törvénysértést követ el, mert ez jogtalan eltulajdonításnak, lopásnak számít, ami még szabadságvesztéssel is járhat. Akkor ki jár el jogszerűen? Az, aki a talált tárgyat nyolc napon belül leadja a rendőrségen, vagy a megtalálás helye szerint illetékes jegyzőnél. Persze találhatunk olyan tárgyakat is, amelyek esetében könnyen fel tudjuk kutatni a tulajdonost. Például ha a tárcában ott van a személyi okmánya. Mobiltelefon esetében, ha szerencsénk van, fel tudjuk hívni valamelyik ismerősét. A bankkártyával is egyszerű a helyzet, mivel tartalmazza a tulajdonos, illetve a bank nevét, csak be kell vinni a pénzintézetbe – mondta el.

A talált tárgyakkal egyébként nem az árt az óvatosság, mert lehet, hogy bűncselekmény „hozadékai”. A feltételezett elkövető elrejtette, menekülés közben eldobta, tehát abszolút nem érdemes megtartani, mert könnyen bűncselekménybe bonyolódhat az ember. Kockáztatni abból a szempontból sem szerencsés, hogy nagyon sok közterületen térfigyelő kamerák működnek. Rögzítenek mindent, ha valaki bármit, legyen az pénz, autókulcs, mobil, felvesz a földről. A kameraképen könnyen beazonosítható az illető, hívta fel a figyelmet a bűnügyi alosztályvezető.

– Leggyakrabban készpénzt veszítenek el az emberek, mert kicsúszik a zsebükből. Hasonlóképpen az iratok is, mert ma már kevesen használnak hagyományos pénztárcát. A mobiltelefonok is sokszor a zsebben vannak, ahonnét könnyen kieshetnek. A tulajdonosoknak érdemes lenne gondolni erre, és értékeiket biztonságosabb helyen tartani, mert akkor sok kellemetlenségtől kímélhetnék meg magukat – jelezte Tóth László.

A jogszabályok pontosan előírják a követendő eljárást arra az esetre, ha találunk valamit. Nem tulajdonítható el egy kerékpár csak azért, mert nincs lezárva. Viszont jogszerűen is miénk lehet a talált tárgy. A jegyzőnek való átadáskor kötelesek vagyunk nyilatkozni arról, hogy igényt tartunk rá. Ha a jogos tulajdonosa három hónapig nem jelentkezik, a jegyző átadja nekünk. A talált tárgy tulajdonjogát viszont csak egy év lejártát követően kaphatjuk meg.