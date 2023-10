„Értéket teremtünk” címmel közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt szerveztek hétfőn a zalakarosi Karos Korzón. Az eseményen 20 kiállító mutatta be a közfoglalkoztatás keretében végzett példaértékű tevékenységét. Több önkormányzatnál foglalkoznak zöldségek és gyümölcsök termesztésével, feldolgozásával. Például Tilaj standján (képünkön) az alma mellett több aszalványt, így meggyet, szilvát és almát is lehetett kóstolni. Ahogy frissen préselt almaleveket is kínált Senkó Balázs polgármester.