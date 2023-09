Az egyházi szertartást Gálhidi Sándor muraszemenyei plébános végezte a kápolnában megtartott ünnepi szentmise zárásaként. A kápolna előtt álló régi, megkopott és rossz állapotú kereszt cseréjét egy helybéli civil szervezet, a Csörnyeföldi Szabadidő és Kulturális Egyesület kezdeményezte, aminek tagjai már korábban is végeztek önkéntes munkálatokat az épületen, illetve egy jótékonysági estet is szerveztek a felújításhoz szükséges költségek részbeni biztosítása érdekében. Kovács Krisztián, az egyesület elnöke elmondta: miután az eredeti keresztet a községből elszármazott, jelenleg Letenyén élő népi iparművész készítette, így az annak helyére állítandó új megfaragására is őt kérték fel. Boa Endre felajánlásként el is fogadta a megkeresést, a szükséges faanyagot Tóth Dezső vállalkozó ajánlotta fel.

- Ha már új kereszt kerül a kápolnánk elé, a régi, megkopott korpusz sem maradhatott – folytatta az egyesületi elnök. – Endre segítségével eljutottunk Szörfi Ferenchez, aki számos, a környezetünkben található egyházi szobrot, korpuszt újított fel gyönyörű, aprólékos munkával. Szintén felajánlásként restaurálta a kereszten találhatót. Ha belépünk a kápolnába, olyan színeket láthatunk, amiket talán eddig még soha. Pál Marcellnek és édesapjának, Pál Attillának köszönhetően a keresztszentelésre ugyanis a világítás is megújult, így az 1966-ban Károlyi Gyula által festett belső tér szinte életre kelt. A napokban Török Lajos, akivel már korábban egyeztettünk a torony sisakjának megújításáról, elvégezte a bádog festését.

Kovács Krisztián azt is elmondta: a keresztszentelés egyik célja az volt, hogy megmutassák, mennyi minden megvalósult már eddig is az egyesület által kezdeményezett összefogásnak köszönhetően a kápolna megújulása érdekében. Arra törekszenek, hogy az adományként gyűjtött pénzt hasznosan, a lehető leghatékonyabban fordítsák az egyházi épületre, így lehetőség szerint minél kevesebb külsős vállalkozót akarnak bevonni a munkálatokba, hiszen amit együttes erővel meg tudnak valósítani, az sokkal kevesebbe kerül.