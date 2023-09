A kora délután kezdődő esemény felvonulással indult, feldíszített lovashintón, illetve gépjárműveken, traktorokon járta be a közel 150 résztvevő a becsehelyi utcákat, ünnepelve a szüretet, a betakarítás idejét. Hertelendy Attila színművész ezúttal a kisbíró szerepét öltötte magára.

Míg a felvonulók megteremtették faluszerte a jó hangulatot, a faluháznál és a piacnál kinyitottak a becsehelyi és környékbeli borházak, és különféle házias zalai ételekkel, 80 tepsi rétessel és más finomságokkal várták a rendezvényre érkezőket.

Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak többen a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai közül. Németh Géza, Becsehely polgármestere köszöntötte elsőként a megjelenteket és arról beszélt, hogy igyekeznek a szeptember eleji jó időt megszolgálni, és tartalmasan kitölteni a rendezvény napját. Majd köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a szüreti rendezvény megszervezésében.

Dr. Brazsil József, a lovagrend elnök-nagymestere szólt ezután a közönséghez, méltatta a a fesztivált, illetve a helyi borosgazdák munkáját, boraikat.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, köszöntőjében arról beszélt, hogy nem csak a ma szőlőművelőinek, hanem eleinknek is fontos volt a borkészítés, nemzetünk a himnuszában is megemlékezik erről. Ez is bizonyítja, hogy szőlőművelésnek és a borkészítésnek a Kárpát-medencében ezer éves, vagy régebbi hagyománya van, s mi magyarok is több száz éve megünnepeljük a szüretet. A becsehelyihez hasonló szüreti fesztiválok 150-200 éve vonultak be a magyar hagyományőrzés történetébe, s ha ezt nem hagyjuk veszni, hanem adjuk tovább ezt a szokást, akkor tisztelgünk az ősök előtt és példát mutatunk a jövő nemzedékének.