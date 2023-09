- A demencia gyűjtőfogalom, ám a hétköznapokban általában a memóriakárosodást szokták a demenciával azonosítani - bocsátotta előre Hári Bettina, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház klinikai szakpszichológusa.

Hozzátette, ennél jóval többről van szó, hiszen a betegeknél a problémamegoldás, a beszéd és a mozgás zavara is jelentkezhet. Sokszor megváltozik az emberek ítélőképessége és személyisége is. Ezért lehet gyakran megfigyelni, hogy az idősebb, demens betegek egyre inkább türelmetlenné, ingerlékennyé, sőt akár agresszívvé válnak.

- Az első tünetek között általában a memóriaromlás szerepel, s itt kell megjegyezni, hogy ha demenciáról van szó, akkor általában az Alzheimer-kórról beszélünk, de vannak más típusú kórképek is - közölte a klinikai szakpszichológus.

Rámutatott, a felismerés nagyon fontos, mert a beteg és a hozzátartozók többnyire nem szembesülnek az első jelekkel, a páciens állapota pedig közben folyamatosan romlik, a károsodás egyre több és több agysejtet érint. Fokozatosan sérül a megjegyző emlékezés, azaz a beteg nem jegyzi meg, amit mondunk, elfelejt dátumokat, időpontokat, vagy azt, hogy mi történt az elmúlt pár napban. A hosszútávú emlékezet tovább megmarad, a szépkorú tudja, mi történt gyermekkorában vagy amikor katona volt, arra nagyon sokáig még emlékszik. A hanyatlást a befelé fordulás, a motiválatlanság, a társas kapcsolatok lazulása jelzi. Ez lehet az időskori depresszió, de lehet a kezdődő demencia mutatója is. Előfordul, hogy valaki nehezebben találja a szavakat, nem tudja megfelelően kezelni a pénzt, rosszul ad vagy kér vissza. A hozzátartozó erre például már felfigyelhet, ahogy a számolási nehézségekre is. Súlyosabb esetben az idős ember nem talál haza, vagy nem találja meg a boltot, ahová el szokott menni, ebben a tér- és időérzékelés zavara mutatkozik meg. Ez a gond a lakókörnyezet változásakor vagy kórházba kerülés esetén fokozottabban jelentkezhet.

Gyakoribbá válik az alvászavar, felébred éjszaka, felborul a nappal és az éjszaka ritmusa, mert napközben sokat szundikál, éjjel viszont járkál, amivel a hozzátartozókat zavarhatja. Kiabálhat és nyugtalanná is válhat, mert nem tudja, hol van. Az különösen aggasztó, amikor már a személyes higiénéjére is alig figyel, nem fürdik, nem tusol. Az utolsó periódusban nem ismeri fel a hozzátartozókat sem, ilyenkor a hosszútávú memória is károsodik. A beteg ágyban fekvő lesz, állandó gondozást igényel, megszűnhet a kommunikáció a külvilággal.

S mit lehet tenni ebben a szituációban? A hozzátartozónak - bár ez néha emberfeletti megpróbáltatás - türelmesnek kell lennie, s el kell fogadnia, hogy ez egy betegség. A pácienst érdemes minél jobban bevonni a család életébe, serkenteni arra, hogy vegyen részt a mindennapi tevékenységekben. Űzze a régi hobbijait, menjen közösségbe, hiszen mint Hári Bettina felhívta a figyelmet, azoknál, akik társaságba járnak, 12 %-kal kisebb a demencia kialakulásának esélye. A szakemberek ezért támogatják, hogy látogassák a különböző nyugdíjas és hobbi klubokat, járjanak a barátaikhoz és a családjukhoz, emellett amíg lehet, menjenek moziba, színházba. Fontos a testmozgás, ezért a klinikai szakpszichológus a táncot ajánlja, mert sokféle, változatos, nem egyhangú, ugyanakkor szükség van arra, hogy az emberek megjegyezzék a mozdulatok egymásutánját. Hasznos időtöltés a keresztrejtvényfejtés, az olvasás, a társasjáték, de jó, ha nyelvet vagy új dolgot tanulnak.

A demencia kivédésére minden alkalmazható, ami az egészséges életmód irányába mutat - hangsúlyozta Hári Bettina, éppen ezért rossz hír a dohányosoknak, hogy ők nagyobb eséllyel lehetnek demens betegek, ezért nem árt megfontolni, hogy letegyék a cigarettát. Amikor már előrehaladott állapotba került a beteg, be lehet vetni a technika vívmányait. Manapság léteznek nyomkövetős karórák vagy olyan hasznos eszközök, melyek érzékelik, ha például valaki elesik. Ezeket érdemes beszerezni, ágyban fekvő személynél pedig javasolt a gondozó szolgálatok megkeresése, hiszen azok munkatársai tudnak segíteni az ápolásban.

A hozzátartozó ellátásakor a kezdő lépés mindenképpen a háziorvoshoz vezet, aki beutalót adhat a szakrendelésre, s így elkezdődhet a kivizsgálás, mely esetenként neurológiai jellegű. Az orvosok különböző képalkotó eljárásokat, CT-, MRI-felvételeket alkalmaznak, amik megmutatják, milyen mértékű a károsodás az agyban. Egy ilyen kivizsgálás során gyakran készítenek teszteket, hogy felmérjék a képességeket, illetve azok sérülését. Vizsgálják a memória- és figyelmi funkciókat, az idő- és térérzékelési képességeket.

A demencia nem gyógyítható, de a leépülés folyamata lassítható, ezért kell mielőbb eljutni a szakemberekhez, akik olyan gyógyszereket írhatnak fel, melyek az állapot romlását mérséklik. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy krónikus stresszhelyzet a hozzátartozónak is, aki nem terhelheti túl magát, nem szabad csak az ápolással foglalkoznia, mert csak így maradhat egészséges.

