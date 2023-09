Európa nagyon nehéz helyzetben van, és ez sajnos Magyarországra is kihat, bocsátotta előre Nagy Bálint, hozzátéve: az orosz-ukrán háború elhúzódik, és ez rossz az egész kontinensnek.

– Fontos lenne, hogy minél előbb elinduljunk a béke felé, hazánk álláspontja a konfliktus kirobbanása óta következetesen ez – fogalmazott a politikus. – Sajnos, azt is látjuk, az energiaszektort érintően sorra születnek az elhibázott brüsszeli döntések, amelyek tovább mélyítik az amúgy is meglévő válságot, s ez számos ágazatra, például az építőiparra vagy akár a közlekedésre is kihat. A nehézségeket mindannyian érezzük: az állam, az önkormányzatok, a vállalatok és a magánszemélyek is. Ebben a helyzetben a magyar kormány továbbra is kiáll a családok mellett, fenntartva azt a támogatási rendszert, amely már bizonyított. Igaz ez a vidékfejlesztésre, falvaink, városaink előrelépésének, megújulásának segítésére is. A mi térségünkben például a 100 településből 98 jogosult a Magyar falu program forrásaira, és a tapasztalatok szerint az önkormányzatok élnek is ezzel a lehetőséggel.

Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön összesen 709 millió forintos, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztés indult. Képünkön a polgármesterek és a térség képviselője, b-j Gál Lajos, Pali Róbert, Biró Róbert és Nagy Bálint

Fotó: Halász Gábor

Nagy Bálint arról is beszélt, az elmúlt időszak nehézségei miatt ugyan felfüggesztették az M76-os út továbbépítését, ám a munka nem állt meg: elindult egy még inkább a környezet értékeire koncentráló áttervezés. Az új szakasz Keszthelytől Zalaegerszegig valamennyi település érdeke, hiszen ezáltal gyorsabban, biztonságosabban, kényelmesebben lehet majd eljutni a Balatontól a megyeszékhelyig. Ez az infrastrukturális beruházás a helyi gazdaság további fejlődését szolgálja, tette hozzá a politikus, hiszen lehetőséget kínál például logisztikai vállalkozások megtelepülésére, illetve további turisztikai fejlesztésekre is.

– A közlekedési beruházásokat illetően az elmúlt időszakban megújult a 75-ös főút Pacsát érintő szakasza, s a nehézségek ellenére már határozat született arról, hogy Mihályfa térségében többmilliárdos útfejlesztés indul. Ebbe a sorba tartozik a szalapai körforgalom régóta várt megépítése, amely már megkezdődött, és reményeink szerint ezzel még biztonságosabbá válik e forgalmas csomópontban a közlekedés – sorolta a közlekedési államtitkár.

A választókerület szinte minden településén egymást követték a beruházások az elmúlt időszakban. Nagy Bálint ezek közül kiemelte a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna megújítását, amely az egész térség, illetve a Balaton szempontjából is jelentős előrelépés, nemcsak szakrális szempontból, hanem azért is, mert ez a helyszín komoly turisztikai vonzerővel bír.

– Látható, hogy térségünkben – a gazdasági nehézségek ellenére is –újabb és újabb fejlesztésekről tudunk beszámolni. Az infrastrukturális beruházások mellett rendkívül fontosak a gazdasági életet szolgáló projektek, amelyek munkahelyeket teremtenek és helyi adóbevételt biztosítanak a közösségeknek. Ilyen például a zalaszentiváni nagyberuházás: itt 15,7 milliárd forintból épül konténerterminál, jelentős, 3,9 milliárdos állami támogatással. Ez nem csupán Zalaszentiván és Zalaegerszeg térségének fontos, hanem országos jelentőséggel bír, erősítve a szlovéniai Koper kikötője felé vezető nemzetközi logisztikai, kereskedelmi útvonalat – részletezte az országgyűlési képviselő.

A közelmúltban befejeződött a fenékpusztai majorság felújításának első üteme

Fotó: Halász Gábor

A térségbeli nagyobb beruházások sora ezzel koránt sem teljes, szögezte le Nagy Bálint. Zalaszentgróton például jelentős, összesen 353 milliós egészségügyi infrastrukturális fejlesztés történt, amely lehetőséget biztosított eszközbeszerzésre, épületenergetikai beruházásra és rendelőfelújításra is.

Türjén a premontrei rend több mint 1,5 milliárd forintból megújította a templomot, s most is tart a sörfőző üzem és a majorság kialakítása.

Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön pedig összesen 709 millió forintos, a Balatoni Bringakörhöz kapcsolódó, turisztikai célú infrastrukturális fejlesztés indult, amelynek célja, hogy a nyári mellett újabb szezonok nyíljanak meg a térségben, s jelentsenek élményt az ide érkezőknek.

A képviselő arról is szólt, fontos lépés, hogy a nyár elején a hévízi gyógyfürdő és kórház kivált a megyei kórházi integrációból, és átkerült az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alá, hiszen itt nemcsak gyógyító munka folyik, hanem az intézmény a térség meghatározó turisztikai szereplője is, és ezzel a váltással még hatékonyabban tudja majd szolgálni a helyi gazdaságot, az idegenforgalom igényeit.

– Térségünk központi települése, Keszthely is folyamatosan fejlődik, e pillanatban is több projekt fut a városban – emelte ki Nagy Bálint. – Nemrégiben megújult a Zeppelin tér, magánberuházásban elkészült a Hotel Helikon tavaly szeptemberben, amely azóta telt házas, 10 hónap alatt mintegy 40 ezer vendégéjszakát elkönyvelve. Idén megnyílt a szálloda teniszcentruma is, amely nemrégiben a magyar teniszválogatott sikerrel megvívott Davis Kupa-találkozójának helyszíne volt. Nyárra elkészült a Hotel Sirius is, amely szintén hozzájárul a város és a térség gazdaságának, turizmusának fejlődéséhez.

Az országgyűlési képviselő a fontosabb fejlesztések sorában megemlítette: jelentős eredmény, hogy a kutyás strand előtti vasúti átjáróhoz lámpát és félsorompót telepített a MÁV, a biztonságot szolgálva. Elindult a veszprémi érsekség óvodaberuházása, s az előkészítő fázisnál jár a Ranolder Kulturális és Sportközpont fejlesztése, az új épületegyüttes nemcsak az iskolát, hanem a város polgárait is szolgálja majd.

Nagy Bálint azt mondta: a Georgikon fejlődése töretlen, amit jelez az is, hogy idén ősszel jelentősen nőtt az intézménybe felvettek száma. Megjegyezte, a számos beruházás sorában folyamatos a ménes és a lovascentrum fejlesztése is.

Mindemellett befejeződött a fenékpusztai majorság felújításának első üteme: mintegy 1,7 milliárd forintból korszerűsítették s tartalommal töltötték meg a lepusztult, az elmúlt időszakban funkció nélküli épületet.

– A nehéz és bizonytalan európai helyzet ellenére ez a térség, az ország egészéhez hasonlóan, folyamatosan fejlődik – összegzett Nagy Bálint. – A sikeres programok – legyen szó akár az Mfp-ről, akár a családtámogatási rendszerről – hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország ne torpanjon meg. Tudjuk, a nehézségek gyakorta lehetőséget is hordoznak, most például arra, hogy az önkormányzatok felülvizsgálják és akár áttervezzék nyertes projektjeiket, például a fenntarthatóság szempontjából, különös tekintettel a megemelkedett energiaköltségekre.

A politikus úgy zárta a beszélgetést: ebben a térségben büszkék lehetünk közösségeinkre, amelyek erősek, jól működnek, s ez a nehéz időkben még jobban felértékelődik. „Ilyenkor még inkább össze kell tartani, s mi így is teszünk”, szögezte le Nagy Bálint.