Az idősek hónapja nyitórendezvényévé is vált a csütörtöki közös torna, amely a polgármesteri hivatal előtt a Zalaegerszegi Gondozási Központ gyógytornászainak vezetésével zajlott. Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozta, a város nagyra értékeli a különböző klubok, egyesületek közösségteremtő munkáját, hiszen ez segít az időseknek az aktivitásuk, egészségük megőrzésében. A statisztikák szerint 2022-ben 70 millióra becsülték azoknak a számát, akik a világon a demencia, szellemi leépülés valamely válfajában szenvednek. Becsült érték a hazai adat is, mely 25 ezerre teszi az érintettek létszámát, mivel a betegek 75 százaléka felderítetlen. A demencia több mint a felét az Alzheimer-kór adja, amely a betegek, a hozzátartozók, a gondozó környezet számára is nagyon megterhelő, amit a mindennapi teendők közti eligazodási képtelenség okoz. Szeptember 21-én az egyelőre hatékonyan nem gyógyítható folyamat lassításának esetleges módszereire hívják fel az akciókkal a figyelmet. A zalaegerszegi senior torna után az Idősek Klubjába sétáltak a résztvevők, ahol az Alzheimer-kórban érintett Hancz családról készült filmet nézték meg együtt.