- Az ametiszt összes kvarcváltozatok közül a legkedveltebb, amulettként régen is viselték - fogalmazott a szakember. - Azt tartották róla, hogy hordozóját megvédi a részegségtől. Görög neve is ez: amethüsztosz, jelentése nem részegítő. A józanság, értelem, tiszta gondolatok köve, amely megvéd a mérgektől is. Az ametiszt nagy becsben tartott kő, amelynek már őseink is védelmező, gyógyító erőket tulajdonítottak.

Szmodics-Tugya Beáta hozzátette: az ametiszt lényegében a kvarc ásványnak az ibolyaszínű változata, kémiai neve szilícium-dioxid (SiO2). Színezetét a mangán, illetve a vas-titán adja. Tiszta állapotban drágakő. Hidrotermális eredetű, repedések, üregek falán található az ametiszt prizma- vagy piramis alakú kristályai. Igen kemény, rideg, nem hasad, hanem törik. Az üveget jól karcolja, 7-es keménységű, vegyileg ellenálló, általános oldószerekben nem oldódik. Keménysége elég tartóssá teszi ahhoz, hogy gyűrűkben, karkötőkben, fülbevalókban, medálokban, bármilyen ékszerben használják. Megmunkálása hasonló a többi kvarcéhoz, de féldrágakő változatát a briliánshoz hasonlóan sokszöglapocskásnak köszörülik, hogy jobban ragyogjon.

- A lila árnyalataiban, az egészen világos ibolyaszíntől a sötét kékesliláig sok árnyalatban fellelhető - folytatta a kő méltatását. - Az alig észrevehető, halvány színtől a szinte átlátszatlan liláig. Népszerűségének oka részben az is, hogy széles színválasztékban létezik. Az ametiszt lila színének intenzitása a kristály egyes részein változhat. Ezeket a „színzónázásnak” nevezett színváltozatokat az okozza, hogy a kristálynövekedés különböző szakaszaiban eltérő mennyiségű vas épül be a kristályba. Az ametiszt legsötétebb színe akkor alakul ki, amikor a legnagyobb mennyiségű vas kerül a növekvő kristályba. Az egységes színű drágakövek a legkeresettebbek, legértékesebbek. A különböző színintenzitású zónák mindegyike egy fa növekedési gyűrűihez hasonló időintervallumot rögzítenek a kristály növekedésében. A tűző napon kifakul, elveszti jellegzetes lila színét.

Kiemelte: a hónap műtárgyaként bemutatott két ametiszt a mai Romániából, Kohóvölgyből és Erzsébetbányából (Máramaros megye) került elő, a múzeum régi anyagából származnak. Múzeumba kerülésük pontos körülményei nem ismertek. A nagyobb méretű ametiszt kován csak néhol lehet felfedezni halványlila kristályokat, mérete 20x11 centiméter, súlya 2,4 kilogramm. A kisebbik méretű, élénkebb lila ametiszt 4x2,5 centiméter nagyságú és 33 grammot nyom.