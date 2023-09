A dán Iselin Hermann előbb akrobata volt, állítólag 60 évesen is tudott kötélen táncolni. Néhány színészi év után szerkesztőként dolgozott, majd eljutott a csúcsra, író lett. Expressz ajánlott! című regénye magyarul is olvasható. Ő így fogalmazott: "Ha elolvasol egy könyvet, legfeljebb azt kockáztatod, hogy többet tudsz meg a világról." Mi az olvasás? A szókincs gazdagodása hat a gondolkodási, érzelmi, észlelési folyamatokra, a szépirodalom fogyasztása empátiát fejleszt, jobban értjük az emberek viselkedéseit, szándékait. Az olvasás, azaz a saját könyv birtoklása azonban sajnos kezd túl költségessé válni. Semmi baj, ott a könyvtár. Ami sokkal több mint gondolnánk. Különben Esterházy Péter is megmondta: a haza legjobb meghatározása a könyvtár.